【新冠肺炎】杜魯多一邊在家工作一邊湊仔　為幫兒子沖涼耽誤會議

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐全球多地。對於為減低病毒傳播而選擇在家工作的父母來說，如何在工作時照顧孩子成為一大挑戰，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）亦不例外。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月24日加拿大總理杜魯多在渥太華的居所前對加拿大人講述疫情情況。（AP）

加拿大政府3月12日宣布，杜魯多妻子蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）確診感染。杜魯多自此開始自我隔離，留在家中一邊處理國家政務，一邊在缺乏妻子及家傭的幫助下照顧3名子女——12歲長子格扎維埃（Xavier Trudeau）、11歲長女埃拉-格雷絲（Ella-Grace Trudeau）及6歲幼子阿德里安（Hadrien Trudeau）。

杜魯多除了在家門前舉行新聞發布會外，其餘時間都留在居所透過電話處理政務，包括每日與內閣開會、與英國首相約翰遜（Boris Johnson）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）討論戰略、與美國總統特朗普（Donald Trump）決定關閉美加邊境。

杜魯多3月16日透過視像會議參與G7領袖會議，相對於與幕僚一同出席會議的特朗普，杜魯多卻在一間掛有孩子畫作的房間開會。

幫兒子洗澡耽誤會議

總理高級顧問Ben Chin透露，杜魯多有一次與職員開會時遲了數分鐘，因為他需要幫助兒子阿德里安洗澡。

Ben Chin指，與杜魯多通電時，可以聽到孩子們的跑步聲和笑聲，他們又會呼喚杜魯多：「來吧，爸爸。我們做這個！」，然後會聽到一把男聲壓低聲音說：「爸爸正在打一個重要的電話。我不能來。」

加拿大大選：圖為2019年10月21日加拿大總理杜魯多與妻子及3名子女出現在蒙特利爾一個票站。（Getty）

杜魯多在隔離期間，讓女兒埃拉-格雷絲成為他的「官方」攝影師，專門拍攝杜魯多在辦公室工作的情況，並上載至社交媒體。

杜魯多3月22日感謝全國的孩子幫助他們父母在家工作、犧牲他們的日常生活、在廚房做數學作業，以及相信科學的力量。