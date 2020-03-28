【新冠肺炎】舌戰女主播被批抗疫不力　納瓦羅：中國未有及時警告

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重，醫療物資短缺。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）3月26日接受美國有線新聞網絡主播凱勒（Brianna Keilar）訪問，被問到能否提供足夠呼吸器時，未有正面回應，被對方狠批「浪費所有人的時間」。

凱勒首先提到有報道指，醫護人員面對物資短缺，要在個人防護設備（PPE）外再套上垃圾袋。納瓦羅回應表示，不要對危機作出渲染報道，形容會導致政府和醫護人員的工作更加困難。不過凱勒反駁指，只是報道事實。

對於醫療物資短缺，凱勒提到，華府夏季進行演習時已經知道，如果爆發疫情將出現問題，認為政府準備不足，因此想請納瓦羅談論有關供應鏈的問題。她表示，現時美國大概有20萬個呼吸器，有專家甚至指或需要100萬個。她問納瓦羅，政府能否應付需求。

納瓦羅未有正面回應。他批評中國未有及早向美國警告疫情的嚴重程度，到12月中也沒有表明出現人傳人新型病毒，導致全球失去六周的時間應對疫情，並指摘特朗普政府所繼承的奧巴馬政府抗疫系統過時。

凱勒為美國有線新聞網絡女主播。圖為凱勒2017年7月29日在美國加州出席鴉片類藥物氾濫問題的研討會。（Getty Images）

女主播：浪費時間

凱勒打斷納瓦羅，並說：「你正在浪費所有人的時間。彼得（納瓦羅的名字），為什麼你要說這些？現在是2020年。總統於2016年當選。你能否採購到100萬個呼吸器？」

納瓦羅不滿對方打斷發言，並表示，「你一直在我耳邊說話，又不讓我說話。請問我可以發言嗎？」他續指，100萬個呼吸器的數目超越美國實際所需數目，認為美國有線新聞網絡需要冷靜報道新聞，不要嚇怕市民，並在白宮有人受訪時展開理性對話，而非在耳邊大叫。

凱勒反指，認為當市民得到資訊，即使是壞消息，他們知道問題的大小，知道政府有所計劃，才會冷靜下來。她說：「你負責供應鏈。這是現時最迫切的問題。」採訪最終草草結束。

納瓦羅是白宮內有名的對華鷹派官員。他一直提倡貿易保護，曾推出著作《致命中國》指控中國透過補貼向美國傾銷，好比發動一場對美國造成致命影響的經濟戰爭。他也曾經引述虛構的「專家」提出反華論點，引起爭議。