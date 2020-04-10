【新冠肺炎・美國】第一夫人梅拉尼婭籲戴口罩　又與特朗普唱反調

美國第一夫人梅拉尼婭4月9日在Twitter上載一張她戴口罩的照片，呼籲美國民眾在公共場所戴口罩，保護自己並避免感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。這張照片引人注目的原因是梅拉尼婭鼓勵民眾戴口罩，她的丈夫、美國總統特朗普（Donald Trump）對戴口罩的態度並不積極。

特朗普曾表示：「我不明白為何人們覺得這（戴口罩）是好。」美國確診人數突破20多萬後，他終於改變態度，但仍然予人立場不堅定的感覺。

美國疾病控制和預防中心（Disease Control and Prevention，CDC）4月3日建議民眾戴布製口罩，但看來應該帶頭成為民眾榜樣的特朗普卻沒有照辦。他4月3日在白宮記者會上強調，有關建議純粹是讓民眾自願配戴，以及他個人不會聽取有關建議。

特朗普說：「關於（戴）口罩，這是真的是一件自願（去做）的事。你可以做，你可以不做。我選擇不做。」

As the CDC continues to study the spread of the COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings where social distancing measures can be difficult to maintain. Remember, this does not replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/eF3o33CUVS — Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020

梅拉尼婭9日在第一則推文附上的影片並說：「隨着疾病控制和預防中心持續研究新冠肺炎的散播，他們現在正建議大家在難以維持社交距離的公共場所戴上布口罩。」她說：「要記得，這並不能取代保持社交距離的重要性」。

梅拉尼婭不是第一次對外傳達與特朗普看法不同的訊息，她2017年8月在Twitter推文談及維珍尼亞州夏洛特維爾白人至上團體示威遊行，稱美國鼓勵言論自由，但請以心中沒有仇恨的方式來溝通。她的批評比特朗普的來得更早。

即使這不是第一次，美國第一夫人與特朗普「唱反調」仍令不少網民意外。此外有人在這張照片中看到口罩褶㾗朝上而非朝下，有網民說她的口罩看起來怪怪的。

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