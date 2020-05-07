勁過CU Mask？馬克龍示範戴法國製型格口罩　獲讚時尚與實用並存

新冠肺炎（COVID-19）繼續在全球蔓延，香港政府向市民派發CU Mask成為熱話，在法國，總統馬克龍（Emmanuel Macron）示範戴上的一款口罩也掀起話題，皆因這款法國製造的口罩時尚又實用，令他獲得大量好評。美聯社就形容，這位總統先生把戴口罩變成一種富有民族自豪感的行為，也證明公民責任與時尚可以並存。

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馬克龍5月5日探訪一家小學時戴上這款型格的深藍色口罩，獲讚與他的深色西裝是完美的搭配，口罩邊上並印有法國國旗的藍白紅間條。在探訪期間，馬克龍也一度拉下，

這位法國總統介紹稱，此款口罩專門為協助國民抗疫而設，由法國紡織廠Chanteclair製造，每個售價為4.92歐元，即是約41港元。馬克龍表示，法國軍方測試口罩的透氣度及阻隔能力，能夠幫助國民抗疫。

法國已準備在5月11日起分階段解封城市，以振興經濟，屆時會強制民眾在乘坐公共交通工具時戴口罩，學生復課也要戴口罩。另一方面，該政府稱會提高病毒檢測量至每周70萬次。

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