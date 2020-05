凱特被爆嫌梅根血統婚前已反目　王室例牌否認　雜誌神反擊

英國哈里王子(Prince Harry, Duke of Sussex)之妻梅根(Meghan, Duchess of Sussex)飽受小報、雜誌的攻擊,讓哈里為護妻堅持要卸下王室重要成員身分,和梅根一起到美國建立新生活。英國報刊還報道梅根曾經抱怨王室大小眼,對她和嫂嫂凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)有不一樣的標準,認為凱特若受到類似的攻擊,早在情況未惡化前英國王室就會從中介入。果然,這樣的事真的發生了,輪到凱特捲進了新的報道爭議中。