凱特被爆嫌梅根血統婚前已反目　王室例牌否認　雜誌神反擊

英國哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）之妻梅根（Meghan, Duchess of Sussex）飽受小報、雜誌的攻擊，讓哈里為護妻堅持要卸下王室重要成員身分，和梅根一起到美國建立新生活。英國報刊還報道梅根曾經抱怨王室大小眼，對她和嫂嫂凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）有不一樣的標準，認為凱特若受到類似的攻擊，早在情況未惡化前英國王室就會從中介入。果然，這樣的事真的發生了，輪到凱特捲進了新的報道爭議中。

Tatler雜誌即將出刊的最新一期以凱特身穿晚白色禮服的倩影為封面，還打出「Catherine the Great」的標題，擺明要主打她的故事，不料凱特與王室都出面反駁、先打預防針，不希望裏面的勁爆內容影響到外界對凱特的觀感。

該雜誌表示凱特在梅根婚禮前的彩排就跟她有過爭執，原因是凱特堅守王室的禮俗規定，要擔任花童的女兒夏洛特以及伴娘等都穿上褲襪，梅根卻因為彩排當天很熱，覺得不管彩排或正式婚禮都不要她們穿，吵過這一回，彼此心中都留下芥蒂，婚禮當天夏洛特公主等女性雖都沒穿褲襪，可是要求完美的凱特在爭吵後就逮着機會，訓了梅根一頓，罵她對自己肯辛頓宮的工作人員不敬、無禮。

哈里梅根花邊新聞不斷 點圖放大回顧：

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凱特和梅根妯娌有心結，英國媒體大都幫着「王家好媳婦」凱特，對於來自美國、離過婚又有非裔血統的梅根，從頭頂嫌到腳趾，鬧得哈里與梅根乾脆避走美國。

這下子凱特並沒有因坐穩「未來王后」的位子而稱心如意，反倒開始為了自己和丈夫威廉王子需要扛起更多本該由哈里、梅根肩負的王室任務感到吃不消，更有一種被陷害受騙的情緒，他們家族友人甚至大罵哈里和梅根「自私」，表示威廉與凱特真的很想親自教養3個子女，哈里和梅根這麼一出走，讓威廉與凱特肩上負擔變得更大、更沉重，害到3位小王子與公主。

喬治王子、夏洛特公主及路易王子（點圖放大瀏覽）：

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對於Tatler不算恭維或美化的描述，凱特沒等雜誌出刊就趕着先否認，王室機器跟着動員，聲明指出該雜誌的報道失實，且沒有先知會肯辛頓宮。

該雜誌發言人則反駁王室與凱特早在幾個月前就被告知有這報道，雜誌也邀他們加入、讓她們有機會替自己發聲，他們不可能完全不知情，要指責雜誌擺她們一道，絕對是撒謊！

《Tatler》雜誌封面

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