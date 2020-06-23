【美國大選】特朗普揀歌助選屢被ban　候選人「氹」選民大有學問

美國總統特朗普力爭在11月總統大選競逐連任，他6月20日在奧克拉荷馬州造勢大會上，播放已故著名創作歌手湯姆佩蒂（Tom Petty）的經典名曲「I Won't Back Down」。不過，湯姆佩蒂的家人事後不但痛批特朗普，更禁止特朗普團隊再使用有關歌曲。

湯姆佩蒂的家人在社交媒體斥，特朗普在未獲授權下在集會上使用有關歌曲，又指湯姆佩蒂不會希望有人在宣揚仇恨的造勢集會播放他的歌曲。他們又強調，堅決反對種族主義和任何形式的歧視，批評特朗普不能代表美國和民主。

這次並不是特朗普第一次被禁止使用歌手作品。特朗普2018年8月在密西西比州（Mississippi）共和黨中期選舉造勢大會時，播放已故美國歌手Prince的名曲《Purple Rain》，事後其遺屬也要求特朗普停止在集會播放他的歌曲。

2016年總統大選時，英國歌手Adele，以及滾石樂隊（The Rolling Stones）亦曾經譴責特朗普，要求他在宣傳活動中停止使用其歌曲。

被禁用名曲宣傳不要緊，事關特朗普還有一班忠實粉絲。他的支持者2017年就以競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）為基礎創作歌曲，不過是否好聽就見人見智。

揀歌的學問

一首貼切的競選歌曲能做到聽歌如見人的效果，讓候選人形象更「入屋」。紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo）政治學家尼黑瑟爾（Jacob Neiheisel）就指出，參選人為訴諸特定族群或貼近選民的形象，都會慎用競選歌曲。例如鄉村音樂在美國內陸地帶就非常受歡迎，特別是受較保守的選民喜愛。

身為爵士迷的前總統克林頓（Bill Clinton）就成功打過音樂牌。他1992年競選時在電視上以色士風表演貓王Elvis Presley名曲《Heartbreak Hotel》，讓民眾印象深刻。