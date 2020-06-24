【美國大選】奧巴馬助拜登籌款極「吸金」　火速籌得8500萬元

美國前副總統拜登（Joe Biden）將代表民主黨出戰11月總統大選，同黨的前總統奧巴馬（Barack Obama）6月23日現身拜登的網上籌款活動，結果活動籌得1100萬美元（約8500萬港元），吸金能力十足。

這是奧巴馬自4月公開支持拜登後，首度現身對方的籌款活動。在奧巴馬撐場下，這場網上競選活動吸引大量觀眾。他敦促民眾從上屆大選汲取教訓，並認為全國各地正出現出巨大覺醒。

奧巴馬的光環助拜登籌得1100萬美元（約8500萬港元），當中約760萬美元來自17.5萬名基層民眾。今次活動更成為拜登迄今為止最「吸金」的競選活動。

🔻奧巴馬現身拜登的網上籌款活動🔻

"There's no one I trust more" to lead us now than "my dear friend Joe Biden." - Barack Obama pic.twitter.com/QAdmC1QGix — Florida For Biden 🥁 (@FloridaForBiden) June 23, 2020

特朗普籌款額領先拜登

《衛報》報道，特朗普競選團隊的總籌款額一直領先拜登。截至5月底的現金儲備為2.65億美元。6月初達拉斯的籌款活動，特朗普就籌集超過1000萬美元資金。

報道引述路透社指出，拜登和民主黨陣營合計籌得1.22億美元，他們近幾周的籌款工作似乎有所加快。今次的籌款活動也意味奧巴馬正式參與大選活動中，並展示出他在民主黨內無與倫比的聲望。