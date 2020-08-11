【俄羅斯疫苗】普京女兒接種後曾發燒　已產生抗體

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月11日在政府會議上宣布首款新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗已經在俄羅斯註冊。普京還透露，自己一名女兒也參與了臨床試驗。

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塔斯社8月11日報道，普京在當天的政府會議上透露，女兒在接種疫苗後身體出現了反應，目前已經有了高水平抗體。「我的一個女兒接種了疫苗。從這個意義上說，她參加了試驗。女兒首次接種疫苗後發燒至38度，第二天的體温有37度多。」普京說道。

普京稱，女兒注射第二針疫苗後體温也略有上升，之後一切變得正常，「她感覺很好，抗體水平很高」。

🔻有關俄羅斯研發疫苗的照片🔻

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俄羅斯衛星通訊社8月11日報道，俄羅斯衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）表示，第一個註冊的新冠病毒疫苗被命名為「Sputnik V」，並指出接種新冠病毒疫苗可形成長期免疫力，免疫力可持續兩年。俄羅斯希望疫苗能夠進入量產階段。

穆拉什科稱，俄羅斯有望在2020年10月開展大規模疫苗接種工作，所有費用都會由國家預算覆蓋。「今日俄羅斯」網站稱，俄羅斯已經收到來自全球20多個國家的請求，要求購買10億劑俄羅斯新冠病毒疫苗。

俄羅斯的首款新疫苗由俄加馬列亞研究所和俄羅斯國防部聯合研製，該疫苗於6月18日啟動臨床試驗，最早的所有38名志願者都產生了免疫力。

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