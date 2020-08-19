特朗普被揭多年前向普京寫「追星信」：我是你狂熱粉絲

距離美國大選愈來愈近，美國參議院情報專責委員會（U.S. Senate Select Committee on Intelligence）8月18日發表一份報告，揭露總統特朗普（Donald Trump）多年前曾致函俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的信件內容，在2007年時，當時還未是美國總統的他向普京寫道「我是你的狂熱粉絲！」（I am a big fan of yours!）

這份報告長達1000頁，內容主要圍繞俄羅斯是否干涉2016年美國大選的爭議，但報告內刊載特朗普在成為總統的多年前寫給普京的三封信，引來媒體關注。

Trump's letters to Putin. Beautiful letters! Most perfect letters! Or, as Trump would put it, "He begged like a dog." pic.twitter.com/Zh3oRvfNY6 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 18, 2020

其一是2007年，特朗普致信恭賀普京成為《時代》（TIME）雜誌年度人物，他寫道「親愛的普京總統，恭喜你成為《時代》（TIME）雜誌年度人物，你絕對稱得上這一名號。正如你可能聽說的那樣，我是你的狂熱粉絲！保重好你自己。」

第二封信是2013年6月26日，特朗普在信中寫到「2013年環球小姐選美比賽將在莫斯科舉行，我們這個比賽特別、特別棒，我邀請你11月9日作為嘉賓出席......」信件左下方出現一句手寫的句子「世上最漂亮的女人！」

至於第三封信則是特朗普2013年9月13日再次給普京寫信，他推薦自己辦的環球小姐選美比賽，再次邀請普京作為嘉賓出席。特朗普在信內寫道「我將在選美比賽（11月9日）前幾天抵達莫斯科，不管什麼原因如果你想見我，都將是我的榮幸！期待和你相見！」

美國《紐約時報》記者麥金太爾（Mike McIntire）在Twitter取笑特朗普的信件是「追星信」（fan mail），不過根據美國媒體報道，普京當年沒有赴約出席當年的環球小姐選美比賽，也回信稱未能與特朗普見面。

Putin's response to Trump says, in part, "I regret that we weren't able to meet as planned," suggesting that they meet and talk during Trump's upcoming trips to Russia. pic.twitter.com/Yz0V4HXNlY — Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 18, 2020

美國全國廣播公司（NBC）8月16日引述4名知情人士報道，特朗普想在總統大選前與普京舉辦一次面對面會議，華府官員已在籌劃，曾就不同時間和地點尋求舉行美俄領導人峰會，最快是9月在紐約會面，其中一名白宮官員說，這將充分展現特朗普外交能力，「他想充分顯示出他成交的能力。這是一個大舞台。」