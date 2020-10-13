泰王返國出席宗教儀式　「廢妃」詩妮娜出獄後首次公開亮相

泰國「廢妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）正式復位後首次公開露面，10月10日和國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）以及王后素提達（Suthida）從歐洲返國出席供僧衣節儀式。

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著有《泰王的新衣: 從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的祕密》一書的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）指，詩妮娜8月從監獄獲釋後，10月10日於曼谷首次出席公開活動履行王室職務。他提到，同場的穿軍裝短髮女子是泰王其中一位妃嬪。

King Vajiralongkorn’a consort Sineenat “Koi” Wongvajirapakdi returned to public royal duties in Bangkok today, after being released from 10 months in jail in August. The woman behind her is also a member of the king’s harem. #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/MrjT8gaE51 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) October 10, 2020

One of the main reasons that King Vajiralongkorn is spending an unusually long time in Thailand this time is because this is the season for kathin ceremonies. These ceremonies are a key vehicle for the monarchy to increase its wealth via donations from rich Thais. 1/2 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) October 10, 2020

據馬歇爾所指，泰王罕有於泰國逗留一段長時間是因為目前是供僧衣節儀式季節。有關儀式是王室從富人吸納更多捐款增加財富的主要途徑。儀式於泰國全國各地舉行，所以泰王將走訪多地。

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