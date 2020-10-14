朝鮮閱兵金正恩拭淚意外讓手上名錶曝光　遭制裁無阻藏錶無數

朝鮮領導人金正恩於10月10日現身朝鮮勞動黨建黨75周年紀念日閱兵慶典，除了最近很難得看到他露面之外，他在慶典上發表談話時更罕見落淚甚至道歉，展現相當柔和的身段讓人有點霧裏看花。不過也因為金正恩試圖脫下眼鏡擦眼淚，這也意外讓他手上戴的手錶曝光，此舉也引發更多的猜想和批評。

話說朝鮮這次閱兵的最大亮點莫過於超巨大的新型洲際彈道飛彈，從飛彈的長度與直徑推論，這款新型飛彈的射程不僅可以覆蓋大部分美國國土範圍，甚至還可能搭載更多彈頭，大秀肌肉展現朝鮮的軍武實力，但是金正恩在閱兵慶典上倒是保守地說他們只是為了加強自衛興致戰爭的威脅力，就算擁有強大火力也不會主動去挑起戰火，只有在遭受攻擊時才會反擊。

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金正恩話鋒一轉竟然開始感恩起朝鮮人民都有好好保重身體、保持新冠病毒零確診的好成績（雖然可信度讓人質疑），接着陸續向南韓以及全球民眾送暖祝福大家都身體健康，而後當他自責自己未能順利達到5年改善朝鮮經濟、讓人民過更好生活的目標時，說着說着甚至激動到落淚，一反過去的風格展現更謙卑的態度。也由於如此明顯的態度大轉變，讓人再次聯想上台致詞是否為替身的陰謀論。

當金正恩試圖脫下眼鏡將眼淚擦乾時，手腕上戴的手錶也因而局部露出於袖口（影片截圖）

然而姑且不論在台上落淚的是不是真的金正恩，有韓媒更揭露當金正恩試圖脫下眼鏡將眼淚擦乾時，手腕上戴的手錶也因而局部露出於袖口，事實上這款看起來是K金材質的皮錶帶正裝錶，金正恩先前於2019年時就曾被拍到戴著它去視察短程彈道導彈發射，那是一款IWC的Portofino柏濤菲諾三針日期錶（推測型號為IW356504）。金正恩愛名錶其實不是什麼新聞了，過去就有眼尖網友挖出他戴過MOVADO、OMEGA、PP等知名品牌的手錶，因此這次朝鮮75週年他再次戴上了要價約9萬港幣的IWC手錶原本也只是剛好的事而已。

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但是還是有好事者指出若是真心要道歉反省，在公開場合佩戴這種對於朝鮮人民而言相對難以負擔的高級奢侈品未免有誠意不足的嫌疑，何況朝鮮正面臨國際的經濟制裁，金正恩取得這種瑞士名錶的管道也讓人存疑，韓媒點出這是因為朝鮮有一個特定的祕密部門可以透過走私管道幫金正恩取得他想樣的奢侈品，對照金正恩在慶典上向人民道歉無法讓他們過更好的生活，但是自己手上卻戴了一只約1150萬朝鮮元的名貴手錶，看起來的確是有點小小諷刺。

充滿神祕感的朝鮮每次有動作不免讓人產生諸多揣測，這次金正恩在朝鮮勞動黨建黨75週年閱兵慶典上採取的低姿態也讓各方專家展開了諸多揣測，也許我們很難猜中朝鮮政府真正的用意，但可以確定的是，金正恩也愛名錶這件事，從他本人或是傳得繪聲繪影的替身身上，早就證明這是不容質疑的事實。