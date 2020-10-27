美國大選2020｜拜登誤稱特朗普為喬治　遭對方藉機嘲諷

撰文：洪怡霖
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美國總統特朗普（Donald Trump）10月26日就美國大選2020民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）忘記他的名字、把他稱為喬治（George）一事加以嘲弄。
拜登25日晚犯下口誤這個老毛病。他在一個視像音樂會上發言，期間突然記不起特朗普的名字，2次把他稱為喬治。英國天空新聞台（Sky News）指，拜登可能是想起另外2名前總統，即已故的老布殊（George H.W. Bush）或者他的兒子小布殊（George W. Bush）。
拜登當時說：「我們將成為什麼樣的國家？再讓喬治（領導美國）4年，呃，喬治......」。在他身旁的妻子吉爾（Jill Biden）糾正他，他之後再稱：「如果特朗普當選，我們會發現自己陷入一種處境，會身處在另外一個世界。」
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特朗普當天在Twitter上稱：「拜登昨天叫我喬治。（他）忘了我的名字。 主持人幫他完成採訪。 而假新聞集團正在加班工作掩飾這件事。」
Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020