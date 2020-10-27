美國大選2020｜拜登誤稱特朗普為喬治　遭對方藉機嘲諷

美國總統特朗普（Donald Trump）10月26日就美國大選2020民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）忘記他的名字、把他稱為喬治（George）一事加以嘲弄。

拜登25日晚犯下口誤這個老毛病。他在一個視像音樂會上發言，期間突然記不起特朗普的名字，2次把他稱為喬治。英國天空新聞台（Sky News）指，拜登可能是想起另外2名前總統，即已故的老布殊（George H.W. Bush）或者他的兒子小布殊（George W. Bush）。

拜登當時說：「我們將成為什麼樣的國家？再讓喬治（領導美國）4年，呃，喬治......」。在他身旁的妻子吉爾（Jill Biden）糾正他，他之後再稱：「如果特朗普當選，我們會發現自己陷入一種處境，會身處在另外一個世界。」

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特朗普當天在Twitter上稱：「拜登昨天叫我喬治。（他）忘了我的名字。 主持人幫他完成採訪。 而假新聞集團正在加班工作掩飾這件事。」