議員促重推租置公屋計劃　何永賢：翻新成本高兼延長輪候時間

民建聯陳學鋒今日（20日）在立法會大會提出無約束力的「重推及優化出售公屋計劃」議員議案，他認為重推計劃除可為基層市民提供「瓦遮頭」，更可透過計劃為政府「見紅」的庫房帶來「及時雨」。



不過，房屋局局長何永賢表示，計劃表面上可以為房委會帶來一筆的現金流，但實際上房委會是需要以遠低於成本的價錢出售單位，更要投入成本翻新單位，才能保持吸引力，意味得不償失。



觀塘翠屏（北）邨。（資料圖片）

料16萬單位可帶來1300億收入

陳學鋒指，民建聯早前全港收集了3,000多份意見書，逾九成受訪公屋居民表示支持重推「租者置其屋」計劃（即租置計劃），另外有八成受訪者表示「多數會」及「一定會」買回現時居住的單位。他又認為，重推租置計劃除可釋放土地外，亦可以為政府庫房帶來收益。

如果重推租置計劃，民建聯估算約有逾16萬個單位會被認購，如單位定價在80萬元左右，則可為政府帶來1,300多億元的進帳，約分10年推行租置計劃，則意味政府每年可以增加130億元的現金流，形容為現時「見紅」的庫房來說是「及時雨」。

陳學鋒認為，房屋政策除為市民提供「瓦遮頭」，更應為市民提供一個房屋階梯：「讓市民不論起點在哪，亦都可以一步、一步向上行，包括達成置業安居的目標」，故他認為將公屋變成「先租後買」的方法良好，加上有補地價等機制都可以防止炒賣，他又相信只要政府限制二手市場售賣資助房屋的價格後，則可以避免出現炒風，被人利用政府資助房屋「賺到盡」。

民建聯一項調查發現近九成四受訪公屋住戶支持重推出售公屋計劃（夏家朗攝）

要用遠低於成本價出售單位保吸引力

房屋局局長何永賢表示，租置計劃的業主大部份原本都是公屋租戶，要吸引他們購買現時租用的單位，以經驗來看必須要提供十分優惠折扣才能吸引他們購買該單位，認為表面上可以為房委會帶來一筆的現金流，但實際上房委會是需要以遠低於成本的價錢出售單位，更要投入成本翻新單位，才能保持吸引力，加上政府要興建新公屋以保持原有供應量，變相「以新換舊」。

何永賢又指，公屋售出後，房委會即無法回收單位編配給有需要的人士，在公屋供應不足下仍重推租置計劃，則意味增加公屋輪候時間。有意見提到以往推出租置計劃時無影響公屋輪候時間，她反駁當年每年公屋建屋量達2.5萬個單位，與現時的情況大為不同。

何永賢認為，如果不能將整條屋邨出售，則意味業主及租戶的關注點可能不一，需要有極高領導力的業主立案法團才可以處理邨內問題。

何永賢指出售公屋單位的售價往往低次成本價，同時會影響輪候公屋時間，而混合業權日後亦會引起管理問題。（資料圖片/梁鵬威攝）

盧偉國認為不應為業主再出售單位設限

另外，經民聯盧偉國對於工聯會梁子穎修正案中提到「為防止引起炒風……政府應規定出售公屋計劃下的業主，只可將其公屋單位售予香港房屋委員會」表示有保留，認為對業主轉售單位增加額外限制，變相無助有實際需要的業主換樓，甚至會削弱居民購買的誘因，長遠來看不利單位流轉，亦有違物業市場自由調節的基本原則。

陳沛良指要先處理混合業權的管理問題

選委界立法會議員陳沛良認為，如要重推公屋計劃，政府必須改善計劃，先處理及理順租置公屋的混合業權導致權責不清及管理混亂的問題。他指，雖然出售公屋計劃終止差不多廿年，權責不清及管理混亂等問題未曾終止過，即使是一些相對簡單的維修，亦要住戶在房署外判維修商、屋邨管理公司及業主立案法團之間不停交涉，嚴重拖慢行政效率，令維修工程一拖再拖，亦令住戶無法安居樂業。

他認為，無論政府是否要重推出售公屋計劃，都必須正視管理維修問題，指房署作為屋邨的大業主，有責任與業主立案法團溝通合作，透過法團這個平台積極強化並參與屋邨管理事務。