23條立法｜行會成員林健鋒：立法會將來可能考慮多採用密集式會議

23條立法的《維護國家安全條例草案》不足兩周審議完成三讀通過，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，今次密集式開會雖然時間短，但內容很豐富，「唔同以前兩三個禮拜開一次，都唔記得第一次會講過啲咩」，認為今次新做法有好處，「有可能將來都可以考慮多採用呢啲形式。」



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林健鋒：密集式會議時間短，但內容很豐富

23條立法由3月8日首讀，經歷近50小時立法會法案委員會審議，3月19日恢復二讀辯論，同日三讀通過，歷時12天。本身是法案委員會成員的經民聯林健鋒接受電視台訪問時說，每天開8小時會議，完會後仍要「做功課」準備明天會議，認為這種緊密式會議更好，雖然時間短，但內容很豐富。

林健鋒說，立法會有可能將來多考慮採用密集式會議。（資料圖片）

林健鋒：將來有可能多考慮採用密集式會議

林健鋒說，短短時間內立法會已做了很多事，法案委員會審議法例時，單一條文有時都用了半小時至一小時，而且討論後是有答案的，認為將來審議其他法例時都可以參考這種模式，「我覺得新嘅做法有佢嘅好處喎，雖然係緊迫，但係每日我哋開會，唔同以前兩三個禮拜開一次，可能你開第二次會，都唔記得第一次會講過啲咩……我覺得有可能呢啲密集式嘅呢，有可能將來都可以考慮多採用呢啲形式。」