23條｜林定國稱部分西方國家如《笑傲江湖》岳不群　滿口仁義道德

落實基本法23條的《維護國家安全條例》今日(23日)刊憲,律政司司長林定國出席電台節目時,被問及西方國家對基本法23條批評的看法時,他說觀察到有關抹黑內容都是千篇一律、無新意、無內涵,歸納起來讓他想起金庸小說《笑傲江湖》中的華山派掌門人岳不群,經常滿口仁義道德,實質邪惡偽善,提醒他們了解岳不群的下場。



林定國在電台節目上談及西方國家對基本法23條立法的批評時指,「希望唔好介意我長氣,因為都真係忍咗好耐」︰「最近有不友善國家包括澳洲和英國等,抹黑本港通過基本法23條立法」。

他表示,抹黑內容都是千篇一律、無新意、無內涵,反評批他們的國安法例很多條文都相當模糊,「如果我哋叫模糊,佢哋更加模糊。」

他又引述「What is good for the goose is good for the gander」,即要一視同仁。他又指,西方國家的舉動,讓他想起金庸小說《笑傲江湖》中的華山派掌門人岳不群,「恃住自己名門正派,滿口仁義道德,其實最終想做咩?想做武林霸主,武功最高強,心底裡做盡邪惡事,亦都係好偽善」。他提醒西方國家應看這部小說,看一看岳不群最後下場。

鄧炳強:每日都有抹黑 需早一日得一日通過

對於條例草案刊憲十一日就完成審議通過,鄧炳強指,現時每日都有針對香港及國家的抹黑,因此要「早一日得一日」通過條例,條例在立法會小組及法案委員會已用50小時審議,較去年最長法案委員會會議時間的多三倍,審委員會亦連續多日長時間開會,個別課題更審議超過一小時。

林定國指,香港是法治社會,希望以法律工具箱應對風險,香港國安法只針對四宗最主要最嚴重危害國家安全行為。