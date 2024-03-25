爭取國際私法協會在港設聯絡辦　林定國：6月交文件、助提升地位

律政司司長林定國今日（25日）表示，在中央政府支持下，律政司正與國際統一私法協會（國際私法協會）秘書處合作，爭取6月向協會理事會提交一份關於在港設立聯絡辦事處的正式資料文件。林定國指，此舉將有協會在亞太地區推廣其工作，又可進一步提升香港作為區內國際法律及爭議解決服務中心的地位。



林定國向立法會交代與國際法律及爭議解決機構合作進展（盧翊銘攝）

林定國今日（25日）出席立法會司法及法律事務委員會，交代與國際法律及爭議解決機構合作和爭取其在香港落戶或開展活動的最新發展。他指，律政司於2022年5月和國際統一私法協會簽署的合作諒解備忘錄進一步加強協會與香港的合作。

他指，在中央政府支持下，律政司正與協會秘書處合作，爭取在今年6月向協會理事會提交一份關於在香港法律樞紐設立聯絡辦事處的正式資料文件。

至於另外一個國際私法機構，海牙國際私法會議（海牙會議），林定國指自2012年已於香港成立其亞太區域辦事處。該辦事處一直與律政司合作為區內成員國和潛在成員國舉辦能力建設等各項活動，當中不少成員國為「一帶一路」沿線國家。去年9月，海牙會議在香港舉行海牙會議2023亞太周，慶祝海牙會議成立130周年。

律政司又與聯合國國際貿易法委員會（貿易法委員會）合作，第五屆聯合國國際貿易法委員會亞太司法高峰會於去年十一月在香港舉行。律政司又致力加強與亞洲和非洲地區的合作，在亞洲—非洲法律協商組織（亞非法協）香港區域仲裁中心（亞非法協香港中心）於2022年開幕，去年12月在本港舉行「第三屆亞非法協年度仲裁論壇」、律政司也有派員參與「中國—亞非法協國際法交流與研究項目」。