律政司推動設學院培訓國際法人才　林定國：應對單邊主義挑戰

律政司司長林定國今日在一個國際法論壇上（7日）指，律政司明年會設立專門辦公室和專家委員會，推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，他期望透過不同法律人才培訓及能力建設項目，推動更多區域及國際合作，應對近年單邊主義和保護主義抬頭，為國際法秩序帶來重大挑戰。



出席同一場合的外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝致辭時表示，中央全力支持香港建設成為中外國際法律人才培訓基地，香港作為中國唯一的普通法司法管轄區，與國際規則相容，擁有開放、監管良好的營商環境，能幫助中國增強制度開放、建構新發展格局。



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林定國今日在亞洲國際法律研究院(AAIL)、AAIL基金及中國國際法學會舉辦「2023年國際法學術研討會」上指，研討會的主題是「駕馭當前國際法律秩序」，而近年單邊主義和保護主義抬頭，為國際法秩序帶來重大挑戰。

他指，有必要堅持及加強以法規為基礎的國際秩序，中國在這方面的承諾和決心毋庸置疑。全國人大常委會今年中通過《中華人民共和國對外關係法》，條文包括推進國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法及涉外法治體系建設；同時，加強多邊和雙邊法治對話，推進對外法治交流合作。國家主席習近平上月在一個學習活動時更強調，要加強涉外法治建設，並重申法治是最好的營商環境。

海牙國際法院下周在港首辦投資爭端解決高級培訓課程

他指，香港在「一國兩制」原則下享獨特優勢，作為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心，香港可以連結不同法律體系及人才，以豐富的經驗和專業知識，展示作為「超級聯繫人」的關鍵作用，聯繫世界不同地區和國家，加強彼此合作。下星期一開始，海牙國際法學院將在香港，舉辦關於國際商事和投資爭端解決的高級課程的首次培訓。

他又稱，香港亦一直致力推動發展國際爭議解決機制和法律科技的運用，促進區域及國際合作。在中央的支持下，國際調解院（IOMed）籌備辦公室今年2月在香港成立，IOMed將成為全球第一個致力於提供調解服務，為解決國際爭端的政府間組織。另外，律政司亦與聯合國國際貿易法委員會（UNCITRAL）合作，為「普惠全球法律創新平台」（iGLP on ODR）提供支援。