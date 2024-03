東區夜飛龍「Night Loong」？　區議員︰唔太順口｜政壇諸事町

特首李家超大年初一晚為花車巡遊活動致辭時,以Year of the「Loong」形容龍年,與內地最新譯法一致,引起熱議。東區區議會近日都有類似討論,事源5月筲箕灣將舉行「東區夜飛龍巡遊」活動,當討論活動英文名稱時,曾考慮採用「Loong」代替「Dragon」。不過,最後因讀起來不太順口,決定繼續用「Dragon」。



李家超當晚以英語致辭,向全港市民及遊客拜年時,以 Year of the 「Loong」來表達龍年,而非慣用的Year of the 「Dragon」,他再作講解時也補充指「People usually call it dragon」,又指龍代表尊貴、吉祥和活力。當時外界已揣測是否意味政府日後將統一以「Loong」取代「Dragon」?及後,行會召集人葉劉淑儀表明,無聽聞有這樣的「政策」。

而作為18區日夜都繽紛活動之一的「東區夜飛龍巡遊」,將於 5 月 11 日黃昏舉行。提振地區經濟專責工作小組最近一次會議(26日)討論活動的中英文名稱,因涉及龍的英文名稱,有議員靈機一動想到「Loong」。

東區區議員植潔鈴憶述,議員們更出動人工智慧聊天機器人程式幫忙,翻查兩者的分別等,曾提出 Night Loong Parade@Eastern District和Loong Night Parade@Eastern District等。

不過,因有感讀起來不太順口,大家逐聚焦回「Dragon」之上,建議的英文名稱包括Illuminated Dragon Dance Performance in EasternDistrict、Sparkling Dragon Dance in the Dark@Eastern District 和Night Parade of Flying Dragon @Eastern District等,結果經議員投票選出Night Dragon Parade@Eastern District,正等待民政事務總署審批。

Dragon Boat Race會否改為Loong Boat Race?(資料圖片)

至於6月舉行的東區龍舟競渡大賽,植潔鈴相信英文名會沿用「Dragon Boat」,不會改成「Loong Boat」,畢竟龍舟競渡大賽不是新活動不需再命名,兼且大家早已習慣把龍舟喚作「Dragon Boat」。