去年仲裁金額創新高達928億　律政司推動培訓國際法律人才

香港國際仲裁中心（HKIAC）數據顯示，去年仲裁金額創歷史新高，共收到281宗仲裁申請，爭議總金額達928億港元。



律政司司長林定國稱，為鞏固本港國際法律服務中心地位，律政司將於今年內設立專門辦公室和專家委員會，推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，定期舉辦培訓課程、研討會、國際交流項目等，包括國際仲裁和訟辯技巧。



國際訟辯培訓學會（IATC）第4屆IATC會議近日在香港舉行，來自世界各地與會者，就「仲裁的訟辯：跨越邊界、促進法治」主題作深入討論。律政司司長林定國期望與IATC探討進一步合作，推動人才培訓及高質量訟辯。

他又指，現今世界爭議變得複雜及多樣化，訟辯律師需要具有跨文化和跨法律體系的敏感度和能力，才能確保客戶在仲裁程序獲得最佳結果。香港擁有國際和多元化的法律和爭議解決人才，在「一國兩制」下，香港是國家唯一的普通法司法管轄區，有熟悉普通法又具備兩文三語溝通能力的從業員；在中央支持下，通過《粵港澳大灣區律師執業考試》取得資格後，便能在粵港澳大灣區九個城市從事民商事業務，至今有約1,500名香港和澳門律師通過考試，其中約360人獲得執業許可證，可處理涉及中國內地的仲裁。