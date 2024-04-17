特別財會｜議員質疑電影發展基金資助項目涉放負　政府：須不違法

立法會議員陳穎欣引述有意見認為電影發展基金資助項目涉嫌有負能量情節、軟對抗，缺少說好香港故事、說好中國故事元素。她關注基金的審批機制，有否審核電影內容、電影創作者的言行。政府回應指，過去五年基金資助的電影，很多內容都有多方面訊息，不同人可能有不同看法和感受；基金沒有規限申請項目的內容，以鼓勵創作，但必須不違法，而項目內容不代表政府立場。



陳穎欣引述有意見認為「電影發展基金」資助項目涉嫌有「軟對抗」（資料圖片/張浩維攝）

文化體育及旅遊局在回覆立法會特別財委會的文件中指，過去五年基金資助的電影，很多內容都有多方面訊息，不同人可能有不同看法和感受。局方又指，審批項目時考慮的因素包括電影計劃的劇本創意及質素、製作預算、預算收入及本地製作元素和人才培訓等。2019年至2023年期間，基金資助的電影題材、各題材數目及資助金額方面，總計喜劇類有10齣、驚慄類有3齣、愛情類有2齣、犯罪類有3齣、劇情類有26齣、家庭類有2齣、其他類有2齣。

文體旅局又指指，成立電影發展基金目的，是推動電影業的發展，鼓勵創作，培育人才，讓香港的電影業再創高峰。基金並沒有規限申請項目的內容，以鼓勵創作，但必須符合基金下不同計劃內所有申請資格且沒有違反任何本港法例，包括《維護國家安全條例》及《香港國安法》，項目內容更不代表政府立場。

該局又指，香港電影發展局秘書處進行初步評估後，符合上述條件的申請會進入下一步審批程序。審批電影製作申請時，香港電影發展局委任的業界顧問及香港電影發展局轄下的基金審核委員會，會先後評核申請，再向香港電影發展局及文化體育及旅遊局常任秘書長作出建議。所考慮的因素包括電影計劃的「劇本的創意及質素」、「製作預算」、「預算收入」及「本地製作元素和人才培訓」等。常任秘書長收到建議後，再綜合考慮有關因素後決定是否批准有關申請。