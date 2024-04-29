救生員短缺｜議員：慘烈、政府「鴕鳥」　康文署：外判迫不得已

踏入夏天泳季，救生員的人手問題再受關注。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（29日）檢視救生員人力情況及解決方法，多名議員形容人手短缺問題「慘烈」，認為當局解決問題不夠主動積極，形容為「鴕鳥做法」。至於政府籌備把指定公共游泳設施的救生員工作外判，康樂及文化事務署強調：「迫不得已」，但有勞工界議員警惕政府勿「好了傷疤忘了痛」。



沙灘近岸邊有沙被沖走令水管外露，救生員堆沙，掩蓋外露部分。（梁鵬威攝）

工聯會立法會議員郭偉強形容救生員人手不足問題「慘烈」，最近完成公務員救生員的兩輪招聘中，合資格獲邀面試人數超過目標招聘人手，惟當中只有約三成能通過技能測試及招聘面試，較以往超過四成為低，未能達到招聘目標。他指，因人手不足致泳池局部開放屬浪費公帑，認為現時有科技協助，能否改例讓駐場救生員減少，用更多彈性方法與泳會互惠互利，提供泳會專線的訓練時間。

文化體育及旅遊局副局長劉震指與泳會合作會持開放態度。政府指現正就聘請外判承辦商在指定公眾泳池提供救生服務進行籌備。但民建聯議員葛珮帆斥政府一直以「鴕鳥做法」面對救生員不足問題，質疑若外判能請到人，為何政府不能，是否管理有問題。劉震回應指招聘現困難是2022年開始，政府有嘗試將更多合約工轉為公務員職位，也有嘗試更長合約期，有將招聘困難反映給公務員事務局。

民建聯另一議員顏汶羽問及會否考慮引入外勞，劉震指輸入外勞牽涉複雜問題，會和不同持份者考慮，但承認政府部門過去未曾輸入外勞。勞聯議員周小松指香港每年發出1,800個救生章，為何吸引不到他們加入是因為薪酬問題，根本解決之道是立刻進行職系架構檢討。周小松又指，政府有過外判失敗經驗，2001年和2005年分別將兩個泳池外判，出現較嚴重管理問題，出現找不合格人士頂更，計劃於2011年終止，希望政府不要「好了傷疤忘了痛」。

另一名勞聯議員林振昇關注如何確保外判承辦商有穩定人手供應，又指港島東泳池曾有收費員充當救生員，但政府當時稱停止外判商服務會影響泳池運作，詢問政府今次有否後備方案，避免泳池服務受影響。

劉震強調外判是「迫不得已」的選擇，因招聘上出現嚴重困難，想嘗試另一條途徑，又指今次外判和以往形式不同，今次只是將救生服務外判，泳池管理仍在署方上，會監察外判商表現，如出現問題會調配人手，盡量維持服務。就全面推動人工智能遇溺偵測系統方面，當局表示系統未有時間表，但如果成效滿意會爭取資源，又指觀塘的拯溺系統雖然成效滿意，但亦有數據顯示鏡頭遭泳客擋住，因此需要再搜集更多數據。

另外，公務員事務局預計，今年將會有1500名中高級公務員參加內地培訓課程。公務員事務局局長楊何蓓茵希望跟多些內地院校探討合作可能性，增加管理人員到內地受訓的機會。