走塑｜超市食肆現混亂　李家超︰平穩有序　考慮適應度再推下階段

首階段管制即棄塑膠產品措施實施一周，期間出現混亂，包括Donki超市盲盒壽司事件。行政長官李家超表示，首階段「走塑」平穩有序推行，市民逐步適應新要求，不過過程中有不斷改進的空間，相信經營者或替代品提供者會不斷改善。他又說會繼續留意首階段「走塑」的適應情況和可替代餐具的供應情況，再決定第二階段「走塑」安排，確保措施能有序推行。



李家超：須考慮替代品供應和價格 有序「走塑」

李家超今天（30日）出席行政會議前，被問到堂食或外賣用膠的情況混亂，第二階段「走塑」會否遙遙無期，他說社會希望食肆牌照規定與「走塑」新法例有更清晰的解讀，環境及生態局局長謝展寰都多次作出解釋，未來亦會繼續講解實際運作，政府會繼續留意市民適應第一階段「走塑」措施的情況和可替代餐具供應的情況再決定下一步，必須考慮替代品供應和價格，有序推行「走塑」。

他又說，大部分市民堂食或外賣時不要即棄餐具，多人購買可重用的個人餐具，可見市民的生活習慣改變，亦對他們影響不大，過程有不斷優化的空間，相信經營者或替代品提供者，都會不斷加強有關工作。

4月30日，李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

垃圾徵費正收集「先行先試」數據 未來路向有決定時會公布

至於垃圾徵費的未來路向，李家超指，措施影響全港750萬人，並已經寫入法例，是嚴肅的事，環境及生態局正透過「先行先試」收集數據，認真研究，有決定時會立即公布，希望保護環境的同時，能令市民逐步改變日常行為，考慮不同人士的想法和感受。對於有生產商已暫停生產指定袋，他解釋因為有足夠庫存。