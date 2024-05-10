大澳跨部門演習　模擬應對水浸救援及疏散

雨季將至，離島民政事務處聯同多個部門和地區機構，在大澳舉行嚴重水浸模擬救援及疏散演練，加各部門、團體及居民的應變能力。



參與演練的部門和機構包括民政處、消防處、警務處、天文台、渠務署、社會福利署、房屋署、土木工程拓展署、民眾安全服務隊、大澳鄉事委員會、鄰舍輔導會、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處、香港紅十字會和佛教筏可紀念中學。



天文台發出警告 各部門、機構即出動

演習模擬在熱帶氣旋影響下，大澳海平面高度可能在未來數小時內達到海圖基準面3.3米或以上。天文台會透過手提電話短訊向政府相關部門、機構和大澳居民代表及漁民代表發出預警。民政處接獲預警後，會啟動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，與多個部門及非政府機構合作，協調疏散、救援及緊急支援。

是次演習加入了突發元素，提升難度，要求參與部門在未能預知的情況下，即時執行救援任務，考驗各部門人員的應變能力。

居民代表收到警告 將通知街坊

至於居民方面，居民代表及漁民代表收到預警後，會協助廣傳訊息，並協助居民在有需要時到安全的地方暫避。而設於大澳鄉事委員會辦事處、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處和佛教筏可紀念中學的臨時庇護中心，以及位於龍田邨的臨時收容中心，會開放予有需要的居民暫時使用。