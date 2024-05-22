日出康城首都業主醞釀罷免方國珊　會所合約費勁升42%成導火線

將軍澳日出康城首都的業主，正醞釀5月31日舉行特別業主大會，罷免業主附屬委員會委員方國珊。事件涉及多項指控，「首都真業主團隊」質疑會所招標新承辦價格較現任承辦商價格高出數百萬元，認為方國珊把關不力。



身兼西貢區議員的方國珊5月21日回應《香港01》時表示，業委會已經聯絡律師，就嚴重不實指控尋求法律意見，現階段不宜有其他回應，而《香港01》則在居民群組發現方國珊製作了「懶人包」反駁指控。



將軍澳日出康城首都的會所新舊合約價格相差42%，引起居民關注。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

舊合約2106萬 新承辦商合約2990萬

「首都真業主團隊」列出多項涉及現任委員會的指控，並製作「懶人包」。他們表示，現時會所承辦商的合約價格是2,106萬元，而新承辦商合約價格則高達2,990萬元，增加884萬元或42%。他們指4月24日業主大會派發的授權書上，只有投標公司的選項，沒有「重新招標」的選項，是多名與方國珊團隊無關的業主去信民政處、港鐵及物業管理監管局後，港鐵才承諾選票上必定有「重新招標」的選項。

對於相關指控，方國珊在日出康城一個Facebook專頁上表示，會所招標透明，2023年12月登報後，雖然有兩間承辦商回覆，但「一間沒有遞交財務報表等文件 ，而未能通過資格審查」，而港鐵按程序由採購部加選8間承辦商參加招標，有兩間合資格承辦商「回標」。在4月26日議決新會所合約的會議，業主可以選擇兩間承辦商及「重新招標」，結果有99.9%業主選擇「重新招標」，因此再向9間承辦商招標，但僅有1間即現有承辦商「回標」，並延續會所服務兩個月，正檢視如何減省成本。

有指，「公開招標」選項從首都入伙開始就已經存在。至於會所合約價格水平，據了解，日出康城另外樓宇座數類近的期數，會所合約價格高達3,200萬元。

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「首都真業主團隊」批評，2023年5月方國珊團隊上任，到2024年3月22日才召開本屆第一次會議，討論會所合約到期事宜。他們指方國珊在處理招標事件上把關不力，認為她不適任，又指方國珊管理下首都「多年」加管理費，所以要求在5月31日舉行特別業主大會提出罷免。

方國珊在日出康城一個Facebook專頁上表示，首都業委會去年至今開了62次會議，今年9次會議之中就包括涉及「主力牆」事件的會議，並非對方所講「當選一年才召開第一次會議」。

至於有指首都「多年加管理費」，方國珊指管理費過往7年之中有4年沒有加價。首都管理費入伙16年每呎價格由2.15元升至2.95元，上升8毫或37%。

方國珊（資料圖片）

方國珊區議員申報 沒申報是任何物業業主

此外，「首都真業主團隊」指，方國珊並非首都業主、居民，而是公司業主的委任代表，質疑能否擔任業委會委員。《香港01》翻查區議員利益申報，發現方國珊並無申報擔任公司董事或擁有物業。

不過，業委會與業主立案法團的組成情況及權責並不相同，業主立案法團由法團授權人直接處理金錢事宜，包括「開票」；而業委會則負責監察屋苑開支，銀行戶口等事項均由港鐵負責。

業主立案法團的委員必須由業主出任，而該屋苑業委會委員則可以由業主、租客，以及業主委託人出任。據了解，方國珊是車位公司業主的委託人。

君臨天下遇溺事件後 港鐵收緊措施致人手成本增加

據了解，會所合約費用上升的其中一個原因，是因為人力成本上漲。2022年君臨天下會所發生遇溺事件之後，港鐵加強了住宅物業會所泳池的安全措施，相關人手增加。

日出康城首都會所原訂於5月31日完約，現時原管理公司雖然臨時延長服務，但有服務需要停止。首都業主將於5月31日晚上舉行特別業主會議，提出革除方國珊及其他5名委員，重選委員代表，並建議重新招標時登報招標，以及通過「如加管理費必須交付業主大會議決」。