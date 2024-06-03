陳國基：單靠政府不足以達致碳中和　要匯聚社會力量

政務司司長陳國基今日（3日）表示，氣候變化加劇，特區政府會按照「全民減廢」等多元策略，制訂環保措施，目標2050年前達致碳中和，形容單靠政府一己之力並不足夠，要匯聚社會各界力量。



政務司司長陳國基今日（3日）表示，氣候變化加劇，特區政府會按照「全民減廢」等多元策略，制訂環保措施，目標2050年前達致碳中和。（政府新聞處相片）

陳國基：目標2050年前達致碳中和

陳國基出席「環境及自然保育基金30周年 綠續未來」啟動禮致辭時指，隨着氣候變化範圍廣泛、速度迅速，香港對環保工作的投入有增無減；加上國家已定出減碳目標，特區政府會按照「綠色運輸」和「全民減廢」等多元策略，持續制訂、落實各環保措施，目標是2035年前將碳排放總量較2005年的水平減半，並在2050年前達致碳中和。

單靠政府一己之力不足夠 要匯聚社會力量實踐低碳

但他表示，香港要達致碳中和目標，除了有政府力量，更需要匯聚社會各界力量，舉例環境及自然保育基金協助政府推行各項環保政策，亦鼓勵市民身體力行，實踐低碳生活。

陳國基表示，香港要達致碳中和目標，除了有政府力量，更需要匯聚社會各界力量。（政府新聞處相片）

環境及自然保育基金資助逾7000個環保項目

出席同一活動的環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘說，基金獲政府以億計注資作為種子資金，過去30年資助不少非牟利機構、社區組織、環保團體、學校和科研機構，應用創新科技或理念，推展環保及自然保育項目，至今累積超過7,000個，包括社區減廢計劃、環保教育和社區參與活動等。