議員倡為市民向內地買牙科服務 　盧寵茂：不會隨意轉嫁責任

本港牙科服務供應緊張，享有公營牙科褔利的公務員也不能幸免，公務員事務局正探討到大灣區購買牙科服務，今日(26日)有議員建議政府同時研究為市民購買內地牙科服務，以解市民牙痛之苦。但醫衞局局長盧寵茂說，市民的牙科服務有別於公務員牙科褔利，政府堅持擔當保障香港市民健康重要角色，不會隨意將照顧市民的責任，轉移去到內地醫療系統。



他又說制訂跨境醫療措施時，除要支援選擇在內地生活，或選擇使用內地服務的香港居民的醫療需要，亦會考慮相關措施對內地社會資源構成的影響。



謝偉俊倡政府向內地為本港市民購買牙科服務（歐嘉樂攝）

選委界議員謝偉俊在立法會大會上提口頭質詢稱，不少非公務員市民反映，近年牙科醫療人手短缺，牙科診金及手術費用大幅飆升，基層和中產階層均難以負擔，認為應研究推行類似擬為公務員在內地購買牙科服務計劃，為非公務員的市民購買內地牙科服務或提供資助，雙管齊下，緩解市民牙患之苦。

他又說，政府為市民購買內地牙科服務，較可有可無的禮貌運動、巨型紅心活動和「teamLab：光漣」展覽更立竿見影及切實為民，要求政府從急市民之所急角度，在研究為公務員在內地購買牙科服務的同時，亦最低限度在粵港澳大灣區內地城市購買牙科服務予本港市民享用，讓市民有多一個選擇，強調不是為市民負責任，而是關顧更多市民。

盧寵茂回應指，政府僱用公務員合約上面訂明，政府會向公務員和其他合資格家屬提供牙科醫療服務，強調是僱員福利，與政府提供的公營牙科服務不同。

銀行可能為僱員提供褔利，但對市民提供銀行服務，不能因為向僱員提供牙科服務，就要為市民提供牙科服務。 醫務衞生局局長盧寵茂

他續說，相關服務一向由衞生署轄下政府牙科診所提供，來自於預留公務員醫療牙科福利的資源，並不屬於提供給公眾的公共牙科服務的一部分；隨著公務員牙科服務需求持續增加，及政府牙科診所人手短缺，為紓緩公務員同埋合資格人士輪候牙科服務時間過長情況，公務員事務局利用現有公務員牙科醫療福利資源，去年推出洗牙先導計劃，讓公務員和合資格人士去到參與計劃私營牙科診所洗牙。至於為公務員採購大灣區牙科服務的進展，盧說正在探討當中，未有具體計劃。

他強調，特區政府一直堅持擔當保障香港市民健康重要角色，肩負著提供優質醫療服務，不會隨意將照顧香港市民的責任係轉移去到內地醫療系統，特區政府制訂跨境醫療措施時候，除要支援選擇在內地生活，或者選擇使用內地服務的香港居民的醫療需要，亦會考慮相關措施對內地社會資源構成的影響。