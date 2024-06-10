華員會歡迎政府研提供大灣區牙科服務　服務質素是首要考慮

衞生署牙科服務供不應求，輪候時間過長，公務員事務局局長楊何蓓茵早前表示，正探討讓公務員到大灣區城市免費求診。華員會會長利葵燕今日（10日）在電台節目上表示，非常歡迎相關措施，她稱，選擇內地牙科服務時，首要考慮因素為質素。



香港牙醫短缺，令公營的衞生署牙科服務輪候時間長。（資料圖片）

楊何蓓茵早前表示，正探討讓公務員到大灣區城市免費求診，利葵燕在電台節目上表示，以往公務員等候12至18個月便可收到下一次洗牙通知，目前則等候長達40個月，部分新入職同事等3至4年仍未能接受牙齒檢查服務。

利葵燕表示，十分歡迎政府在內地購買大灣區城市，首要考慮因素為質素，建議政府除了與醫院合作外亦可與私營機構合作。

57%公務員願到內地接受牙科服務

她表示，去年8月的調查發現，共57%公務員願意到內地接受牙科服務，大部分人較傾向於深圳，因交通時間較短。

她指，現時洗牙服務亦有公私營合作，公務員可到部份私營機構接受洗牙服務，建議未來可以進一步擴大服務至簡單剝牙及補牙服務。她提到，牙醫短缺問題並非短期內可解決，建議促進公私營合作。