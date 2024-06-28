調查指八成市民認為圖書館欠吸引力　狄志遠倡升級為多元社區中心

狄志遠立法會議員辦事處今日（28日）發佈《香港市民對公共圖書館的評價與期望調查》結果，揭逾八成市民認為香港圖書館缺乏吸引力，指現有圖書館設施和服務嚴重滯後於市民需求，並提出多項建議，促政府革新公共空間規劃。新思維立法會議員狄志遠指圖書館每年經費逾10多億元，但使用效率卻顯著下降，突顯資源配置不當，促相關部門馬上改革。



他又指政府放100萬元在放煙花上，不如投放於改善圖書館上，相信會有更大成效、有實質的效果，提升市民生活質素。



規劃思路落後 功能定位單一 科技應用不足

就調查結果顯示，新思維就公共圖書館的現況提出了三個重點問題，首先是規劃思路落後，缺乏民間參與。其次是功能定位單一，忽略了作為社區中心的多元化功能，無法滿足不同年齡層讀者的需求。再加上設施老舊，科技應用不足，缺乏空間來容納新的服務和資源，亦使維修成本增加。

針對這些問題，狄志遠提出了一系列改革建議，包括更新規劃理念，從單一藏書功能變成多元社區中心，融入數位化和智能化概念，拓展圖書館功能，增加社交和學習空間，並引入創新服務。此外，他建議修改圖書館禮儀規定和過時條例，提升硬體和科技水平，沿用現代化建築設計，建立數字化平台，按閱讀偏好設定館藏圖書比例，並優化資源配置，重新評估圖書館分布。他提出短、長期的實施路徑，如延長開放部份圖書館時間、強化數碼化轉型、將圖書館打造為文化地標和現代化綜合中心。

芬蘭將圖書館轉化成公共空間

狄志遠援引國外成功例子望政府參考，如芬蘭圖書館選擇延伸現有功能以應對互聯網時代的衝擊，成功轉型為市民願意逗留的公共空間，又有特色主題和舒適環境，繼續培育市民的閱讀習慣。

香港中央圖書館是本港最大的公共圖書館之一。(資料圖片)

「圖書館8點關門 我哋都未收工啦」

狄志遠認為應延長圖書館的營業時間：「圖書館嘅守舊反映官員嘅腦袋只放喺辦公室。圖書館8點關門，我哋都未收工啦，記者朋友你哋收工未？」他續稱，圖書館不只是開拓生活空間，甚至可以像其他國家一樣是旅遊地點。他希望政府有積極的反思，並會約見相關部門討論。

狄志遠議員辦事處行政主任彭意婷表示，政府沒有去想市民到底想要甚麼，思維守舊。她指政府缺的絕不是資源，而是規劃和長遠視野，政府需走在市民前面，提出遠景並果斷重組資源進行轉型。彭意婷續稱，在資源有限的情況下，應優先考慮惠及全民的項目，又指文體局為推廣旅遊而放煙花，不如將資源放在市民真正需要的地方。狄志遠補充，放100萬元在煙花上不知道成效有多少，但放在圖書館，相信做到更多實質的成果，提升市民生活質素，並能成為標誌性的旅遊景點。

國際評估香港學生創意思維較弱 促引入科技

新思維副主席黃俊瑯指，根據PISA 2022創意思維評估結果，香港學生的表現低於國際平均水平。他建議打造開放式學習環境，引入科技設備，設立創客空間，以提升學生的創新能力。

被問及香港會否有機會像深圳圖書館一樣24小時開放，狄志遠表示絕對有可能，過往都有書店24小時開放，若做到官商民合作，可以做到延長開放時間，或配合科技、AI發展，在技術上可行，值得考慮的。黃俊瑯補充指，旅客來到香港都可以有個標誌性的香港圖書館參觀。