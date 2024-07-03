委法定機構或諮詢組織用人唯才？ 議員質疑有人維護特權憂分餅仔

現時有約520個諮詢及法定組織，政府強調委任成員原則為「用人唯才」。法律界立法會議員林新強稱，法定機構工作將政府部分功能外判，做法增加公眾參與度、本意是好。不過，他表示美國政治學者研究表示，法定機構或稱既得利益集團、政黨通過機構維護自己特權，為日後贏選舉「乜都反對」繼續出現否決體制，阻礙政府施政、破壞民生發展，以「鬧政府」獲得選票，質疑政府如何避免出現否決體制。



選委界立法會議員謝偉俊亦表示，有權力機構要特別小心，指坊間批評諮詢委員會等出現「馬房、分餅仔」。



對於林新強的意見，民政及青年事務局局長麥美娟表示，現時諮詢架構有效管治，透過機構諮詢持份者，法定機構運作良好，有協助政府執行職能，法定機構成員委任都按照法例相關要求。

謝偉俊憂出現「馬房、分餅仔」

而選委界立法會議員謝偉俊亦表示，「用人唯才」是其中一個大原則，但對有權力機構要特別小心，指坊間批評諮詢委員會等出現「馬房、分餅仔」，要求交代甚麼層級官員有權作出委任。

麥美娟回應時重申，政府用人唯才，又表示根據不同組織法定機構，有關法例指引說明誰人委任，司局長、特首都會按照有關組織機構權力來源委任成員，有清晰法例及文件支持委任權力。

江玉歡（立法會直播截圖）

江玉歡提質詢 要求交代委任準則

而提出相關口頭質詢的選委界議員江玉歡指，政府委任的原則是「用人唯才」，但她以文化委員會為例，指成員大多為銀行界、金融界及商界出身，只有小部分為文化機構領袖，要求當局交代委任時採用的準則。她又促政府交代如何確保諮詢組織、法定機構的委任成員與委員會成立目的一致，及會否重新檢討相關政策，例如定期檢討組織的工作成效等。江玉歡又質疑現有諮詢委員會、法定組織存在功能重疊、領域交叉，應優化計劃減少資源浪費。

麥美娟則重申，政府作委任時一直堅持「用人唯才」，又指文化委員會23名委任成員均具備與創意產業或文化藝術相關背景，部分成員同時兼具涉金融、旅遊等經驗，有助推推跨界別發展。

楊潤雄稱會在適當時候委任前線員工代表加入政府的諮詢架構（廖雁雄攝）

工聯會議員陸頌雄則關注很多諮詢組織委任成員時缺乏前線員工代表，文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱，在適當時候會委任前綫員工加入諮詢架構，但又指前綫員工可能較專注個人工作範疇，但有時諮詢架構需要一些更宏觀意見。