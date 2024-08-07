民建聯再辦「政道」研習課程　首屆舊生有5人當上問責官員

民建聯今年再辦「政道—治政理念研習課程」，今日（7日）邀請5名首屆課程舊生分享體會。民建聯副秘書長、屯門區議員葉文斌透露，現時已有超過200人報名，預料月中截止時旳報名人數會更高。按民建聯統計，首屆「政道」舊生中，有5人加入政府，其中一人成為副局長，另外四人成為政治助理。



由於三中全會通過深化改革決定，當中有3條條文直接涉及港澳，而近日有多篇評論文章觸及本地公務員如何能配合改革，作為課程舊學員之一、香港公務員總工會主席馮傳宗回應稱，公務員參與對接粵港澳大灣區的建設工作，可以自身經驗研究國家和海外標準，研究香港是否有提升空間。



馮傳宗（左）（李宇婷攝）

第二屆「政道 2024」課程正在招生，民建聯副秘書長葉文斌指，截至今天已有超過兩百人報名，截止報名日期為本月15日，強調民建聯會優中擇優，透過面試選出新一屆課程的學員。上屆課程錄取69位學員，大約7人選1人。該黨又統計2021年首屆舊生現況，當中5人成為問責官員或政治助理、7人成為立法會議員、1人成為全國人大代表、22人成為區議員，35人為三會成員。

作為舊生、現任政制及內地事務局副局長的胡健民指，課程包括政治國情外交，而不同政黨、行業的學員，如公務員、調研等都有加入課程，他指課程有重量級嘉賓，相信對不同行業的人有很大得着。至於政制及內地事務局政助一職懸空已久，會否從新一屆學員中「揀蟀」，他笑言沒考慮過，重申入讀課程與獲任命政助是「兩回事」、沒必然關係。

至於成為政治助理的學員包括：民政及青年事務局局長政治助理張進樂、財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉、教育局局長政治助理蕭嘉怡、文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮。

民建聯「政道」課程舊生分享經驗（民建聯提供）

另一名舊生、公務員總工會主席馮傳宗被問到，公務員如何貫徹國家主席習近給本地「寧波幫」回信與三中全會通過的深化改革相關決定的精神時說，不論工會還是公務員個人也須考慮如何發揮好優勢。他建議社會各界、有心服務社會、貢獻智慧在「一國兩制」事業上的有志之士參與課程。他續說，公務員團體或部門同事有發揮空間，例如最近處理對接粵港澳大灣區建設工作，公務員之間可以經驗交流，具體討論國家與海外標準，研究香港是否有提升空間，認為渺小至個人，大至團體，只有心就可以助力國家發展。

另一位舊生、港區人大代表黃冰芬說，三中全會通過的300多個改革措施中，不單要做好涉及本港的條文，也要做好涉外法律、與世界交往的橋樑、國際仲裁、十四五規劃「八大中心」等工作，強調要首先全盤學習，要識變，對變局有認知。

她續說，國家進一步深化改革，香港要留意國家的需要，她指其中的新出路動能是發展新質生產力，當中涉及培養大量理工學生，香港也要吸引人才、留住人才，同時也要讓來港人才經歷國際化、專業化後再回流國內。