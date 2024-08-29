區議會｜吐露港建海底隧道？民建聯倡連接科學園至大埔工業邨

大埔吐露港公路繁忙時間長期塞車，對打工仔頗為困擾。6名民建聯大埔區議員在大埔區議會交通運輸委員會提出，興建海底隧道連接大埔工業邨至吐露港公路，再在科學園興建繞道直達馬料水，以及一條隧道直達打鼓嶺，建議下月5日在會議上討論。



民建聯大埔北區議員胡綽謙本月15日去信大埔區議會交通運輸委員會，建議盡快開展興建跨海橋或海底隧道，連接大埔工業邨至科學園。（資料圖片/余俊亮攝）

吐露港建海底隧道？民建聯倡連接科學園至大埔工業邨

民建聯大埔北區議員胡綽謙本月15日去信大埔區議會交通運輸委員會，建議盡快開展興建跨海橋或海底隧道，連接大埔工業邨至科學園，並稱為「新南北幹線」，同區另外5名民建聯區議員黨友和議，包括黃碧嬌、陳博智、梅少峰、李文傑和黃偉憧。

「新南北幹線」最先於2022年8月由民建聯提出，希望分流吐露港公路車流，除了建海底隧道，亦建議設支線隧道由吐露港公路直達打鼓嶺一帶；並興建在科學園附近開闢沙田快速繞道直接前往8號幹線。

吐露港公路繁忙時間不時塞車。（資料圖片/蔡正邦攝）

胡綽謙說前年的大埔北分區委員會曾經討論興建由大埔工業邨大貴街直達吐露港公路的汀角路繞道，引述運輸署當年稱已聘請顧問公司研究大埔區域交通和運輸，惟至今未有結果，塞車問題已困擾居民多年，希望藉政府發展北部都會區的契機，倡議興建「新南北幹線」，相信可紓緩汀角路交通擠塞問題。