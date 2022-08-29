北部都會區︱民建聯促完善交通基建　參考內地研發「智軌」列車

政府早前公布，未來會於北部都會區興建5條鐵路接駁口岸，但並未詳細公布其餘的道路及交通策劃。民建聯今日（29日）舉行記者會，提出五大範疇和十項倡議，期望完善交通運輸網絡，增加區域交通容量，當中包括參考內地新研發的大型綠色交通運輸工具—智軌（無軌）列車，並引入鐵路以外的集體運輸系統。



稍後將與官員商討交通運輸基建

民建聯從新幹道規劃、新鐵路走線、建設新發展區基建設施，以及如何確保日後新界西北居民可享用便捷交通服務等，提出了五大範疇十項倡議。五大範疇包括：興建新主道幹線、完善鐵路網絡、參考現行的「鐵路＋物業發展」模式加入幹道上蓋發展項目（即「幹道＋物業」）、引入多元營運方案、引入新集體運輸系統配合環保綠色公交發展。

具體而言，民建聯建議包括營建「新南北幹線」（或12號幹線）分流吐露港公路車流；興建「北部快速通道」（或13號幹線）將北部的東、西面串連；在藍地隧道北出口位置新增支路；興建「荃葵沙中央鐵路」構造新界中部環廻鐵路網；新建「新南北鐵路」分流東鐵線乘客；按未來北都發展，擴展規劃中的鐵路項目分佈；發展「幹道+物業發展」模式，構建環廻幹道新市鎮發展帶；將泊車轉乘站發展為「一地多用」設施；引入政府包底「巴士合約模式」；研發高效環保交通。

民建聯特別提到，政府應積極研究引入鐵路以外的集體運輸系統，並可參考內地新研發的大型綠色交通運輸工具——智軌（無軌）列車，此類列車載客量較巴士多，載客量甚至與港鐵差不多，但可與其他公共交通工具共用道路，不用興建特定軌道佔用地面空間，可讓公共交通服務更具靈活性。

該黨立法會議員劉國勳表示，稍後會就倡議的三部份，包括鐵道興建、道路興建及發展模式，舉行3次圓桌會議，與專家及官員會面商討有關議題。

另一立法會議員陳恒鑌亦指出，上星期已約見財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸討論香港的土地房屋問題，會後陳茂波已安排運輸及物流局局長林世雄盡快與他們見面，商討有關完善交通運輸基建的建議是否可納入《施政報告》及年度的交通研究。