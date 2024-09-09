逾六成受訪者不滿公共遊樂場欠趣味　民建聯歸咎一原因

本港公共遊樂場設施的設計，長期被詬病單調乏味，民建聯一項調查更發現逾六成受訪市民不滿公共遊樂場趣味性、5.2%更認為「完全不好玩」。民建聯立法會議員顏汶羽認為，原因之一是公共遊樂場的設計及營運，長期無專門部門把關，易出現設施同質化。他呼籲政府設立專責部門統籌工作，讓本港遊樂場設施與時俱進。



現時本港適合傷健人士的遊樂空間及設施不足，民建聯呼籲於公共遊樂場做好規劃增設傷健共融設施，如輪椅使用者可享用的「氹氹轉」，以促進社會融合。



逾五成受訪家長每周帶小朋友用公共遊樂場

民建聯觀塘團隊、觀塘建制團隊今年7月5日至31日，透過網上及實體形式成功訪問710位市民，了解對公共遊樂場設施的意見。調查示，逾五成受訪家長每星期帶小朋友到公共遊樂場遊玩，其中16.9%每日前往，反映本港市民對遊樂場的高需求。

政府在2019年《施政報告》宣布開展「公共遊樂空間五年計劃」，改造康文署轄下超170個公共遊樂空間，惟柯創盛認為計劃應擴展至房委會、房協轄下遊樂場。他指現時不少舊型公屋的遊樂設施殘舊、欠缺挑戰性，並展示觀塘翠屏北邨遊樂場相片，「都係六七十年代嘅設施，小朋友玩都冇情緒」。

柯創盛（左）認為「公共遊樂空間五年計劃」應擴及公共屋邨（何夏怡攝）

他又斥「公共遊樂空間五年計劃」進度「不似預期」，現時有116個改造項目進行中，佔5個項目的觀塘區卻只有佐敦谷公園已動工。柯創盛促請康文署加緊完成，並考慮將「計劃」擴展至更多區內兒童遊樂場。

逾六成認為欠趣味性

調查顯示，逾六成受訪市民不滿公共遊樂場趣味性，近五成認為「普通」，5.2%覺得「完全不好玩」。立法會民建聯議員顏汶羽談及原因，認為公共遊樂場的設計及營運，若長期交由不同部門主持，就容易出現設施同質化。

顏汶羽促由統一部門負責公共遊樂設施（何夏怡攝）

他舉例稱，現時觀塘海濱花園由康文署管理、建築署設計興建，不遠處天橋底下由發展局賦權九龍東辦事處設計，附近茶果嶺海濱公園，則由渠務署設計興建。「短短唔到兩公里，就有四個部門做遊樂場設施，很散，都是分開獨立設計，無統一標準，可能幾個場玩埋啲嘢差唔多。」

顏汶羽促請政府設立專責部門，統籌公共遊樂空間規劃，並檢視遊樂場設施的設計標準，參考外國遊樂場設施產品的最新設計及準則，引人新穎、富創意的設計，讓香港的遊樂場設施可與時並進。

倡將傷健共融設施加入遊樂場

調查亦顯示，近七成市民贊成在公共遊樂場增設傷健共融設施，讓不同能力的兒童一同玩樂。

民建聯觀塘區議員馮韻斯（何夏怡攝）

至於具體設計方案，民建聯觀塘區議員馮韻斯表示，現時傷健兒童的選擇較少，遊玩設施要盡量滿足行動不便、視障、有情緒問題的兒童，「適合輪椅使用者的設施有『氹氹轉』；至於有情緒問題的小朋友，我們亦有和設計師交流，他們可能需要單獨藏身的空間」。