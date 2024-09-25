香港建造成本高屬亞洲之冠　劉國勳：部分標準或過份安全倡檢視

政府的研究發現香港的工程建造成本在亞洲區中最高，發展局正檢討現行採購模式及審批流程等，以控制成本。立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會副主席劉國勳今日（25日）說，香港部分設計標準過時或過份安全，認為要大刀闊斧檢視有否修訂空間，另外政府考慮中央採購模式不論物料還是服務採購亦能減低大型工程的成本。



劉國勳。（資料圖片/馮子健攝）

發展局近日向立法會提交文件指，香港的工程建造成本在亞洲區中最高，主要原因包括香港建築工人工資比新加坡高出約七成，較上海、廣州和深圳更高出約三倍。而本港建造業較依賴人力建造方式，工人工資佔整體建造成本三至四成，而工人老齡化令工程需要更長時間才完成等因素，都令香港建造成本高。當局指正檢討現行採購模式、顧問研究工作、科技應用、審批及工作流程等範疇，希望找出控制工務工程成本的策略。

香港建造成本屬亞洲之冠，政府指主要原因包括本地築工人工資較高（發展局Facebook圖片）

劉國勳今早在電台節目上說，香港建築物安全獲世界公認，有時的確出現太安全的情況，在國際標準以上，再附加額外要求，過去每單工程發生意外，政府會成立專責小組檢討並增加新指引，建築物條例制訂以來已增加超過三百份指引。他認為，香港建設標準過時或過份安全，例如網筋太多等，認為要大刀闊斧檢視有否修訂空間，另外政府考慮中央採購模式不論物料還是服務採購，亦能減低大型工程的成本。

針對審批流程冗長，劉國勳說不少專業人士審批流程佔三至四成工作時間，要額外增加人手應付，成本亦因而上升，他說發展局七月份公布改變審批文化指引只是一個開始，認為一直都要精簡香港發展程序，包括前期例如土地規劃，工程開工到獲取滿意紙，早年立會和政府比較集中發展規劃，去年通過的與發展相關的精簡法例的修訂，大刀闊斧修訂六條條例包括城規會條例、收地條例和海濱條例等，現時關心發展規劃熟地的工程時間長，原因包括部門各自為政，亦有可能因應人手調動，標準又不同，影響審批時間。

可能入紙畀屋宇署，佢睇完佢批咗個圖出來嘞，但係地政署做地區嘅時候，又要重複問過所有部門，就變咗好多重覆嘅工作呢。 立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會副主席劉國勳

卜國明。（工程師學會網站圖片）

卜國明：風險管理應訂於某一個水平

香港工程師學會前任會長卜國明在同一節目中說，一個項目涉及過千審批程序，工程師學會早年向政府提交報告研究精簡審批程序，希望政府除監管外亦擔當促進者，不同部門的審批程序可同步處理以節省流程。至於會否影響安全，他認為風險管理應訂於某一個水平，節省成本同時確保安全，他以採樣檢查樁為例，因為隨機抽樣，每枝樁都需要達安全水平。

周思傑。（資料圖片/盧翊銘攝）

發展局的研究結果又指，本地建築工人工資佔整體工程成本約三至四成，且較新加坡、上海等地高出七成至三倍不等，惟參考本地物價等指數後，認為本地建築工人工資仍屬合理水平。但同時指本地工人出現老齡化。

工人老齡化不直接影響生產力

香港建造業總工會理事長周思傑說，香港工人老齡化，年青人入行意欲比較低，但不能把建造成本高歸咎於工人，因為牽涉管理或工程複雜和技術程度，老齡化並不直接影響生產力。至於工資，他認為香港生活成本高，今年3月統計處數據指建築工人平均日薪一千二百多元，新加坡七百五十元，但新加坡有32萬外勞，拖低平均工資。

他強調，不能靠外勞來控制成本，應投入多資源培訓本地年青人，或者釋放婦女勞動力才是長遠之計，另外業界也要推動科技提高生產力。