田北辰化身偵探演舞台劇　逾百小朋友邊睇邊學英文｜政壇諸事町

自資推行「田叔叔英語閱讀計劃」的實政圓桌立法會議員田北辰， 一向關注小朋友學英文困難，不單出錢免費提供英文故事書和電子點讀筆，今日（29日）更出力親演舞台劇，台下座無虛席，逾百小朋友捧場，邊看邊學英文。



9月29日，田北辰在亞博以「田叔叔」身份現身演舞台劇，台下座無虛席，逾百小朋友捧場，邊看邊學英文。（田北辰Facebook相片）

田北辰今天在亞博的「兒童書展暨超級親子用品展」，以「田叔叔」身份現身演舞台劇，劇情源自講述農場失竊案的故事書《The Fox and the Hen》，田北辰飾演偵探到處查線索，聽取母雞和狐狸的供詞，為河馬找出真相，原來周五（27日）晚上田北辰已經要與兒童話劇專業演員一起排練。

田北辰飾演偵探到處查線索，聽取母雞和狐狸的供詞，為河馬找出真相。（田北辰Facebook相片）

原來周五（27日）晚上田北辰已經要與兒童話劇專業演員一起排練。（田北辰Facebook相片）

原來周五（27日）晚上田北辰已經要與兒童話劇專業演員一起排練。（田北辰Facebook相片）

他笑言「都幾似我平時做緊嘅嘢」，形容教小朋友英文是其次，每個故事都有個核心正向價值觀，今次想小朋友學習：「做人唔可以先入為主、以貌取人。要搵全盤真相，除咗細心觀察、動腦思考之外，都要做到聆聽各方後先下定論。」

唔食老本真係好重要，做咩都唔好成功完就一成不變。 實政圓桌立法會議員田北辰aka.「田叔叔」

田北辰說前幾次來大會的活動以「講經」為主，今次經驗反映創意真的很重要，有時不可以太保守、刻板。（田北辰Facebook相片）

破格演舞台劇，獲逾百小朋友捧場，田北辰都很開心原來香港可以辦到一場人流旺的「留港活動」，形容不少小朋友都拉著爸爸媽媽手衝入場，「雖然亞博都近港珠澳大橋，但我見好多一家大細冇過橋北上，揀咗嚟兒童書展！」，坦言不吃老本、有創意很重要。

田北辰演出舞台劇後與一家大小合照。（田北辰Facebook相片）

田北辰說前幾次來大會的活動以「講經」為主，即是與家長大談計劃理念，「一次生，兩次熟，三次就麻木！」，形容小朋友就聽到「一嚿雲」，去到簽書時才龍精虎猛。今次經驗反映創意真的很重要，有時不可以太保守、刻板。