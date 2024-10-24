北歡而散後續？　大主席溫提入立法會要穿商務衣飾｜政壇諸事町

立會復會不久，主席梁君彥昨日（23日）向多名議員傳送長達300字的訊息，提醒議員及訪客需要「商務衣飾」以保持莊重。綜合多個消息，事緣包括工聯會會長吳秋北在內、多於1名議員向梁君彥投訴，選委界江玉歡早前帶東歐詠春總會詠春師傅參觀立法會時，訪客身穿詠春服飾，不符合立法會的規定。江玉歡回應《香港01》查詢時表示不揣測事件起因，也覺得只是一件很小的事，強調明白梁君彥的意思，之後會提醒訪客穿「商務衣飾」。



梁君彥。（資料圖片/廖雁雄攝）

梁君彥的訊息內容提到《議事規則》訂明議員在會議進行中，必須穿着商務衣飾，並在舉止上須保持莊重。相關規則旨在維護立法會的莊嚴，不論立法會綜合大樓的會議場地是否進行會議，均應盡量採用同一標準，讓會議場地的莊嚴性受到尊重並得以保持。他呼籲各位議員攜手維護立法會的形象，確保自己和訪客的衣飾及舉止保持莊重。

據了解，事緣多於1名議員包括吳秋北向梁君彥投訴，選委界江玉歡早前帶東歐詠春總會詠春師傅導賞立法會時，訪客身穿詠春服飾。江玉歡接受《香港01》訪問時說，來參訪總會成員有男有女，詠春服裝有穿內搭，他們專程來港參觀立法會，而且將照片上載至總會的網頁。江玉歡說，事前不知道訪客的衣着，但理解梁君彥的意思，若再有訪客來立法會，一定提醒他們需要商務裝束，她又表示不揣測事件始末。

有收到訊息的議員認為訊息純粹溫馨提示，不是一個警告，收到訊息時沒特別的感覺。該議員又說去每一個地方都應該有適當的莊重和言行，看不到是很嚴重的事情，也不是沒道理，之後接待訪客來立法會也會加緊注意。

以下梁君彥向議員發出的訊息全文：



立法會運作公開透明，一直以來均歡迎議員邀請及陪同訪客到訪參觀立法會，以加深社會各界、內地和海外人士對立法會工作的認識。



正如大家所知，《議事規則》訂明議員在會議進行中的舉止（包括在會議廳出席立法會會議須穿著商務衣飾，並在舉止上須保持莊重）。上一屆的議事規則委員會更就議員出席立法會會議的衣飾作出指引，當中運動上衣被認為是不適合出席立法會會議的衣飾。



制定相關規則及指引，旨在維護立法會的莊嚴。事實上，不論立法會綜合大樓的會議場地（尤其是會議廳）是否進行會議，均應盡量採用同一標準，讓會議場地的莊嚴性受到尊重並得以保持。就此，我呼籲各位議員攜手維護立法會的形象，確保你們(包括你們的訪客)到訪會議場地時，各人的衣飾及舉止均保持莊重。

