終院法官祈顯義海外遇示威　政府：強烈譴責、明顯破壞本港法治

終審法院海外非常任法官、前澳洲大法官祈顯義（Patrick Keane KC）周二在澳洲悉尼新南威爾士州最高法院（Sydney’s Banco Court）發表演講。十多名港人到場抗議。香港特區政府今日（24日）表示，強烈譴責近日有人在海外向終審法院非常任法官祈顯義施以不當壓力，公然干涉香港特區正審理中的刑事案件。發言人表示，任何組織或個人企圖利用政治力量或任何其他手法，妄圖向法官和司法人員施壓，干預公平審訊，明顯是破壞香港特區法治的行為，應受嚴厲譴責。



政府譴責有人在海外向終審法院非常任法官祈顯義施以不當壓力。（資料圖片）

特區支持司法機構依法獨立行使審判權

特區政府發言人表示香港的法治和獨立的司法權受《基本法》保障，其中《基本法》明確規定，香港享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉，特區全力支持司法機構依法獨立行使審判權，維護司法公正和法治精神。

就黎智英涉及《香港國安法》的案件。發言人指出，由於相關法律程序尚在進行中，任何人均不宜評論有關案件，更不應作出不當干預。特區所有案件均嚴格根據證據和依照法律處理；所有被告均嚴格按照香港適用法律，並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊。