紫荊黨應何君堯邀請參觀立法會　區選落敗吳振輝隨團參與

「海歸派」紫荊黨昨天（6日）應選委界立法會議員何君堯邀請，參觀立法會了解議事程序、運作。



11月6日，紫荊黨應選委界立法會議員何君堯邀請參觀立法會，包括主席李山等人，未見何君堯。（紫荊黨）

紫荊黨應何君堯邀請參觀立法會

紫荊黨一行約二十人參觀立法會，從大合照所見包括主席李山、執委伍俊飛、以及去年代表紫荊黨參選區議會的吳振輝，未見邀請紫荊黨參觀的何君堯。該黨表示此行深入了解立法會的發展歷程、選舉改制後的運作模式、議會規則等。

11月6日，紫荊黨應選委界立法會議員何君堯邀請參觀立法會。（紫荊黨）

與「何議員辦公室成員」熱烈研討

一行人參觀立法會展覽區、歷史廊、教育廊、會議廳、公眾席、記者席等，最後與「何議員辦公室成員」熱烈研討。紫荊黨表示深入認識了香港立法機關自1843年成立以來的重要發展里程碑，以及立法會在促進良政善治方面的重要職能，形容受益非淺。

11月6日，紫荊黨應選委界立法會議員何君堯邀請參觀立法會。（紫荊黨）

紫荊黨曾稱全面參與各政治選舉

紫荊黨2020年成立，創黨成員都是有內地背景的商人，被視為「海歸派」。核心主張是為香港爭取「一國兩制，百年不變」以追求「百年一國兩制」為創黨目標，行動綱領是積極推動落實「愛國者治港」，支持同理念的人士全面參與各政治選舉，支持行政長官和特區政府有效施政，主要政綱積極推動有香港特色的民主政治，實現有廣泛代表性的行政長官和立法會普選。