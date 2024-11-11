不點名批杜琪峯電影創作言論　陸頌雄：廢話、創意應配合社會需要

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（11日）討論電影業發展。工聯會選委界議員陸頌雄不點名批評導演杜琪峯有關電影創作受限的言論：「廢話」，指近日兩部港產片票房好，說明創意應配合社會需要。



體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛則稱疫後電影界開工減少，建議政府研究資助海內外團隊提供來港拍攝電影，相信有助促進旅遊業。



杜Sir重申不是不想拍戲，自己好鍾意拍戲，只是想不到怎樣動筆。（影片截圖）

曾三奪金像獎最佳導演的杜琪峯早前接受BBC News中文訪問，訪問中透露自己近年受香港環境影響，正處於人生低潮，創作力大受影響，更說自己跟香港一樣，失去靈魂。他又指，劇本創作上遇到很多懷疑，主持追問原因時，他直言是創作自由︰「自由，言論的自由，簡單講是人權和自由，同我生活喺香港幾十年來有好大分別。」

陸頌雄（立法會直播截圖）

選委界工聯會議員陸頌雄今日（11日）在立法會資訊科技及廣播事務委員會上不點名批杜，斥相關說法屬「廢話」，認為近日兩套港產片票房理想。陸頌雄認為，創意要配合社會需要，並呼籲思考如何激發社會創意，如吸引外地公司製作香港主題的電影、遊戲。

霍啟剛關注疫後電影業生態結構轉變，指「開工少」是短期問題，惟政府多提供人才融資計劃等長遠支持，詢問有否快速方法幫助業界。另外，他希望資助內地、外地團隊到港拍戲，認為有利於說好香港故事。

楊潤雄回應指，資源有限，需考慮提供給本地還是外地公司。不過他歡迎外地公司到港拍戲，香港土地貴，如何提供合適運作條件值得思考，但願意提供「最好優惠」。