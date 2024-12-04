共享基金會｜慈善晚宴嚐高棉佳餚　梁振英：援外工作跨越文化分歧

「港產」國際醫療人道援助機構「共享基金會」昨晚（12月3日）舉行慈善晚宴，筵開27席，為柬埔寨醫療援助項目籌款，並慶祝中柬人文交流年。晚宴以高棉美食為橋樑，搭建中柬民間文化交流的紐帶，為現場嘉賓提供深入體驗柬埔寨文化的特色體驗。全國政協副主席、共享基金會主席梁振英致辭時表示：「我們出去是為了看和被看、理解和被理解、講述中國故事並帶回故事。我們親身了解到，身為人類，跨越政治和文化分歧，我們之間的相似之處多於差異。」外交部駐港公署副特派員李永勝則表示，基金會的工作彰顯「絲路溫情」、展現「中國擔當」、作出「香港貢獻」。



「港產」國際醫療人道援助機構「共享基金會」昨晚（12月3日）舉行慈善晚宴，筵開27席，為柬埔寨醫療援助項目籌款，並慶祝中柬人文交流年。（共享基金會提供）

「共享高棉經典佳餚」慈善晚宴雲集300名中外企業高層及基金會的支持者，邀得柬埔寨旅遊部部長胡海、柬埔寨衛生部國務秘書Dr. YOUK Sambath、Dr. SUNG Vinntak、柬埔寨駐港總領事李素文出席主禮，並由曾獲「感動中國2021年度人物」的陳貝兒擔任主持。

共享基金會在7個亞洲、非洲及拉丁美洲國家展開醫療及公共衞生人道援助，包括消除白內障、防控登革熱、健康教育、過濾水源等，以響應「一帶一路」倡議的「共享」精神。以柬埔寨為例，基金會已免費完成逾4,000例復明手術，成功消除波羅勉省的白內障積壓個案。今年10月，基金會在磅士卑省正式啟動「消除白內障致盲項目」和「登革熱防控項目」。梁振英在致詞時提到，基金會自2022年在柬埔寨啟動「消除白內障致盲項目」以來，與當地政府官員、醫療人員、患者及其家人建立了深厚的情誼，促進了民心相通。而這種友誼已經呈現在日常生活上，例如市場攤販不收取廣西醫療隊的買菜錢，村民也會默默地將農產品放在醫療隊的自行車上。

「我們出去是為了看和被看、理解和被理解、講述中國故事並帶回故事。我們親身了解到，身為人類，跨越政治和文化分歧，我們之間的相似之處多於差異。」梁振英又笑言，當地美食也許是基金會同事在當地工作的補償，同時也代表著當地人民的感激與溫暖。是次晚宴正是以柬埔寨美食作為核心，並由共享基金會柬埔寨項目顧問、享譽柬埔寨的知名大廚盧雨明擔任主廚。他曾多次深入柬埔寨各個地區的鄉村和市集，向當地居民學習烹飪技藝，挖掘瀕臨失傳的傳統菜餚配方。

當晚的特色菜單包括皇家蟹肉粉絲、辣木葉湯等，其中卡達田螺湯取材靈感來源於基金會在柬埔寨的第一個項目點所在地波羅勉省，而貢布長胡椒和冰淇淋焦糖布丁則來源於新項目點所在地磅士卑省。當晚亦舉行寧夏紅酒慈善義賣，所有善款收益將用於基金會在柬埔寨的醫療援助項目，在當地進行免費白內障手術及防控登革熱。