陳美寶：機場今日1150航班升降　接近疫前水平　運力全面恢復

運輸及物流局局長陳美寶指，機管局預計今年聖誕節的旅客數目，將到達疫情前的單日高峰，達到約20萬人次。而今日(21日)的航班升降量達到約1,150班，快將達到疫情前平均每日有1,200班航班升降，反映香港國際機場的運力已完全恢復。



聖誔節，本港機場航班升降量已回復至接近疫前水平（資料圖片/余俊亮攝）

陳美寶在網誌表示，機場三跑道系統在上月啟用，正好迎接聖誕航班高峰；機管局預計今年聖誕節的旅客數目，將到達疫情前的單日高峰，有約20萬人次，而本周末將會是市民出發的外遊高峰。

她又指，本地航空公司亦積極開拓新航點，支持香港國際機場擴展其航空網絡，為旅客提供更多選擇。繼今年較早時開展來往內地西寜、舟山、黃山及宜昌、老撾永珍、沙特阿拉伯利雅得、日本仙台及米子，以及澳洲開恩茲的直航客運服務後，本地航空公司會於下年陸續開通來往澳洲黃金海岸、美國達拉斯、印度海德拉巴、德國慕尼黑、比利時布魯塞爾的直航航班，將為香港國際機場注入新的客運需求。

機管局預計今年聖誕節的旅客數目，將到達疫情前的單日高峰，達到約20萬人次。（李家傑攝）

此外，機場物流方面，她指機管局將在明年底在東莞完成「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設，逐步達至每年處理 100 萬公噸貨量。為滿足大灣區對鮮活食品，例如冷凍金槍魚和三文魚等高價值海鮮不斷提升的需求，機管局與東莞市政府一直爭取在空港中心設立新的鮮活食品海關指定監管場地。東莞市政府已得到海關總署批准，在空港中心碼頭設立新的鮮活食品海關指定監管場地，有關的冷藏庫和檢驗區等設施正籌備建設。