立法會今年改選　李慧琼引述陳國基：盡量上半年提交各條例草案

立法會今年年底要進行換屆改選，立法會內會主席李慧琼今日（10日）引述政務司司長陳國基稱，當局會盡量安排各條例草案在今年上半年提交立法會，讓議員有較為充足的時間審議條例草案，相關官員會在審議過程中全面配合立法會工作，積極回應議員提出的意見及關注。



李慧琼引述陳國基稱會盡量安排上半年提交立法草案供立法會審議（何夏怡攝）

政府已向內會提交今個立法年度立法議程，包括計劃向立法會提交的24項條例草案。李慧琼在今日的立法會內會會議上，匯報與陳國基的會面情況，指政府期待在立法會新一個會期持續推動行政立法良性互動。

李慧琼又指立法會秘書處在去年12月16日發出文件，邀請議員提名人選參加查閱立法機關文件及紀錄事宜委員會委員選舉，秘書處接獲6項有效提名，獲提名的議員包括民建聯陳克勤、自由黨邵家輝、新民黨黎棟國、廖長江、陳振英及楊永杰，李慧琼宣布6人當選委員會委員。

立法會（黃浩謙攝）

另外，下周三（15日）的立法會大會上，沒有政府法案恢復二讀辯論，有兩項議員議案，包括由譚岳衡動議「應對人口老齡化，打造適老化經濟體系」議案及陳凱欣提出「落實推動醫療改革」議案。至於1月22日的立法會大會，也暫沒有政府法案恢復二讀辯論，另有兩項議員議案，包括由張欣宇動議「就加強規管建造安全」的議案及由她動議「把握戰略機遇，推動香港教育、科技和人才一體化發展」的議案。