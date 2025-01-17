識「碳」再出發．一｜隴上新綠

中國在 2020 年宣布，計劃於 2030 年前達到「碳達峰」，並於 2060 年前實現「碳中和」（ 一般合稱「雙碳」目標）。為了實現這高質量的綠色發展，國家將「雙碳」目標全面融入社會及經濟發展中，為全球氣候治理樹立了標杆。從沙漠到海洋，從礦區到林場，從城市到鄉村，香港再出發大聯盟用了大半年時間在甘肅、山西、福建、廣東及香港實地採訪，拍攝了十集十分鐘的短片，介紹內地和香港在減碳節能方面的工作，說好國家的「雙碳」故事，並藉此呼籲大家積極主動參與減碳工作，投入綠色生產和生活。

此系列短片名為《識「碳」再出發》，內容主要圍繞三個方面，包括氣候變化的威脅、國家政策及措施，以及企業和人們如何在生產生活中減碳等。在第一集，節目組來到位於中國西北的甘肅省，在這裡可以窺見全球最大的生態工程的壯闊篇幅和沙漠變綠洲的人造奇蹟。

中國是世界上荒漠化最嚴重的國家之一。近年來，中國在綠化沙漠方面取得了舉世矚目的成就，令北方不少地區逐漸遠離沙塵暴的困擾，但部分西方媒體在荒漠化嚴重時批評中國破壞環境，當中國治理頗具成效時又帶着濾鏡指責中國 「破壞」沙漠生態。究竟中國的沙漠出現了怎樣的變化？在甘肅，我們將會看到當地人如何用他們的智慧，擊退沙漠化，努力開創一條可持續發展之路。太陽能板下還有什麼奧秘來實現能源利用和種植效益的雙贏？我們一起去看看一個巨型光熱發電站，實現綠色電力的全天候供應。