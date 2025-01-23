識「碳」再出發．二｜零碳先「晉」

中國在 2020 年宣布，計劃於 2030 年前達到「碳達峰」，並於 2060 年前實現「碳中和」（ 一般合稱「雙碳」目標）。為了實現這高質量的綠色發展，國家將「雙碳」目標全面融入社會及經濟發展中，為全球氣候治理樹立了標杆。從沙漠到海洋，從礦區到林場，從城市到鄉村，香港再出發大聯盟用了大半年時間在甘肅、山西、福建、廣東及香港實地採訪，拍攝了十集十分鐘的短片，介紹內地和香港在減碳節能方面的工作，說好國家的「雙碳」故事，並藉此呼籲大家積極主動參與減碳工作，投入綠色生產和生活。

此系列短片名為《識「碳」再出發》，內容主要圍繞三個方面，包括氣候變化的威脅、國家政策及措施，以及企業和人們如何在生產生活中減碳等。

能源大省山西擁有豐富的煤礦資源，山西煤的供應覆蓋了全中國的絕大部分的省市，為中國的工業發展和能源供應作出了巨大的貢獻。山西目前面臨着這樣的挑戰：既要踏上清潔能源轉型之路，又要減少煤礦開採對環境產生的影響。在太原官地礦，矸石山告別昔日火焰山的模樣，被植被覆蓋，化身綠油油的公園。二氧化碳都可以被抓住？純化後的發电廠二氧化碳搖身變成食品級原料。山西還誕生了中國第一條零碳村，黃河邊的莊上村憑藉光伏直流電技術，用上了更乾淨便宜的電。