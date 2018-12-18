建制派齊炮轟政府收緊差餉寬減建議　財會促擱置研究

財經事務及庫務局上週向立法會提交文件，建議日後差餉寬減以業主而非物業作單位，個人或公司業主如擁有多於一個物業，只可選擇其中一個物業享有差餉寬減。有關方案一出即被建制派大力反對，認為有關方案影響變相影響中小企及中產人士。 方案今(18日)在立法會財經事務委員會上審議，依然面對一面倒批評。委員會副主席梁繼昌提出臨時動議，指有關方案實施可能未能符合真正公平原則，故要求當局暫時擱置此探討方案。動議在5票贊成、1票反對及1票棄權下獲得通過。

民建聯張國鈞表示，「我覺得局長自己都不看好方案」，質疑新方案的差餉寬減單位是否只有「一個和無限」兩種選擇，他提出有不少中產家庭擁有不止一個物業，「唔係好多，兩個起三個止」，認為當局可否考慮寬減單位的數量改為兩、三個。

財經事務及庫務局局長劉怡翔回應指，局方有考慮過寬減單位的數量為兩三個，但擔心令落實過程更加複雜，「他們要申報，我們要檢視」，目前以業主為單位的差餉系統做起上來已經要2至3億，若系統再吸納其他條件，會令執行支出加大。

盧偉國：方案「係憎人富貴厭人窮的看法」

經民聯盧偉國對該方案表示費解，「依家有人話個制度唔公平，我恰恰覺得呢個制度最公平」，又指認為大戶獲寬減得多是不公道「係憎人富貴厭人窮的看法」、「調轉頭諗，他們納好多差餉喎」。盧偉國認為，若政府有盈餘，應該各階層都能受惠，抨擊方案極為擾民。

自由黨邵家輝表示，贊成該方案的人都覺得原有方案令首10大業主得益，但其實當中有包括慈善組織，而且有82%的情況是由中小微企等小商戶享受差餉寬減。邵家輝認為，新方案對小商戶非常不公道，「他們過去一路貢獻緊，為何政府有回饋時他們又無份?」

他又指雖然今年入境旅客有10%增長，看似勢頭不俗，但由於人民幣貶值加上中美貿易戰打擊消費信心，令市道旺丁不旺財，形容零售界12月份數據「非常恐怖」僅得4至5%增長，政府應該推出更多政策支援商界，「差餉寬減其實是否很多? 也不是，但政府不要令商界覺得被遺忘。」

劉怡翔：難做到全面公道

劉怡翔在會上多次解釋，明白議員的對租戶及中小企的關注。他表示「這種想達到社會公義的做法都很困難」，不同角色有不同對公道的看法，很難做到全面公道。當局會慎重考慮議員意見及可行性。