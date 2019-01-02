【回顧2018】生關死劫過後　吳敏兒重新出發：不拒絕戰下屆立會

驚濤駭浪 － 職工盟主席吳敏兒以此四字總結剛過去的2018年。吳敏兒去年初在空中執勤時發生意外，導致腰椎間盤移位，需停工3至4個月。在復工前夕，卻於6月遇上交通意外，導致頸椎移位，可謂雪上加霜。但在8月，又突然迎來「同行同檢」司法覆核案勝訴。以為能夠否極泰來之際，吳敏兒工作26年的英航卻在9月宣布解僱香港所有空中服務員，使她復飛無期。 面對人生巨變，吳敏兒選擇樂觀面對，「人生總會有高、有低、有起、有跌，不要視考驗和挫敗係壞事，令你氣餒。你乜都唔做，只會變得更差」。迎接2019年，吳敏兒希望傷患盡快痊癒，亦希望繼續在工運路上努力，包括擴闊工運層面、聆聽年輕勞工聲音等。 吳敏兒半年前接受訪問時被問到有否考慮出戰來屆立法會選舉，當時她表示未有考慮。事隔半年，吳敏兒看來有新的想法，她表明若有一天工黨派她參選，相信自己不會拒絕。

吳敏兒認為成立左翼大聯盟的建議可行，她指出過去換屆選舉，左翼政黨往往派出多個候選人，導致票源重疊。（盧翊銘攝）

證實患上頸椎移位 料需半年才能痊癒

2015年3月，時任特首梁振英的幼女梁頌昕遺留手提行李在機場禁區外，及後獲機管局准許，行李在毋須「同行同檢」的情況，由航空公司職員帶入禁區，觸發機艙服務員入稟法院提出司法覆核，挑戰機管局之決定。去年8月，高等法院裁定機艙服務員勝訴，有份協助訴訟的吳敏兒因事件聲名大躁。

在判決前夕，原來吳敏兒曾經歷過兩次生關死劫。去年3月，她在空中執勤時因工受傷，導致腰椎間盤移位，需停工3至4個月。去年6月，吳敏兒又遇上交通意外，頸部和右手受傷，證實患上頸椎移位。面對兩次嚴重傷患，吳敏兒一直積極接受物理治療，希望盡快復飛，但英航解散香港基地，使她復飛無期。

吳敏兒以「驚濤駭浪」總結剛過去的2018年，「有種過山車嘅感覺，又有種海嘯嘅感覺，啲海水湧下湧下，得閒又吸你出去嘅感覺，感覺真係覺得好奇怪。我問自己，到底個天想點，玩完未呢？」不幸的事接踵而來，為吳敏兒的人生帶來不少體會，「明白到有啲嘢既來之則安之，有啲嘢控制唔到，你幾唔想佢發生都好，佢就偏偏發生，發生嘅時候只能坦然面對，我嘅性格都唔喜歡避免」。

接受治療近半年，吳敏兒身體狀況已開始好轉，右手麻痹情況較近期減少，不過活動幅度仍有不少限制，料需半年才能痊癒。

吳敏兒認為可嘗試加強與一些開明和新派的僱主或資方代表溝通。（盧翊銘攝）

出戰立會？ 吳敏兒：我相信就唔會拒絕

政圈一直盛傳吳敏兒將會代表工黨出戰2020年立法會換屆選舉，她半年前接受訪問時表示未有考慮參選的問題；事隔半年，吳敏兒看來有新的想法，她說隨著時間推演，很多人問她會否參選，使她開始思考這個問題。她表明若有一日工黨派她參選，相信不會拒絕，「好多人問我參選嘅問題、代唔代表泛民聲音，開頭我都係覺得你哋講下、唔係認真嘅，只係記者無題材採訪啫，但開始見到唔係咁喎，我開始問自己，如果有一天真係要面對（參選）嘅時候，自己會唔會拒絕？我相信就唔會拒絕嘅！」

吳敏兒表示，未來將會繼續學習和好好裝備自己，當有一天工黨需要她參選時，自己會是準備充足（well prepared）。不過距離選舉還有兩年，吳敏兒指仍有很多可能性，又指若工黨派出其他人參選，她亦會全力支持，「或者嚟緊呢一年有人比我outstanding（突出），我係一個幾好嘅teammate（隊友），我一定會支持嗰個人（其他人選）」。

工黨李卓人早前提出與其他左翼組織組成「左翼大聯盟」，務求在來屆立法會選舉爭取更多議席。吳敏兒認為建議可行，指出過去換屆選舉，左翼政黨往往派出多個候選人，分薄票源兼浪費選票，不過她坦言若聯盟關乎議席分配，或需長時間溝通才能達致共識。

吳敏兒希望透過自己的經歷，勸勉同路人在民主路和工運路上不要放棄。（盧翊銘攝）

職工盟30周年 新一年工作聚焦工運

除了選舉外，吳敏兒今年的工作重點將放在工運之上，她指今年是職工盟成立30周年，需為組織訂定工作計劃，同時思考如可推展工運至更多廣闊的層面，例如聆聽年輕勞工的聲音，方能延續香港工運的生命。訂立標準工時、取消強積金對沖仍會是她與職工盟的重要目標。

至於重新訂立集體談判權，相信短期未能夠做到，不過吳敏兒認為可嘗試加強與一些開明和新派的僱主或資方代表溝通，修補長期對立的勞資關係，減低沒有集體談判權的影響，「佢哋（商界）成日話泛民搵老餅（參選），佢哋（商界）班老餅咪又係阻頭阻勢，面對新時代，呢啲僱主都應該換人」。

經歷高低起跌的一年，吳敏兒希望透過自己的經歷，勸勉同路人在民主路和工運路上不要放棄，「人生總會有高、有低、有起、有跌，不要視考驗和挫敗係壞事，令你氣餒，所謂焦土，呢啲係唔實在嘅，你乜都唔做，只會變得更差」。