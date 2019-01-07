【專訪】沙中線案成退黨最後稻草　潘焯鴻：政界有人想我收聲

港鐵沙中線紅磡站月台剪短鋼筋醜聞的陰霾，籠罩整個2018年，被指是事件中「吹哨者」的分判商中科興業董事總經理潘焯鴻，連番高調現身說法，踼曝禮頓施工內幕，一度成為新聞焦點人物。 敢於做「烈士」的潘焯鴻，知名度隨沙中線醜聞飆升，過往曾參加區選的往事及自由黨員身份亦被人牽扯出來。自由黨榮譽主席田北俊於七月接受傳媒訪問時多次讚賞潘焯鴻，不過潘焯鴻接受《香港01》專訪時透露，原來他早已退黨半年。當初因欣賞政黨理念而加入，如今卻抽身而出，背後原因，除了心淡，還是許多錯綜複雜的交纏，以及埋藏心底的怒火.....

隨2018年結束，沙中線事件調查進入尾聲，潘焯鴻於新一年可暫時退下火線，他預告已鋪路在中科找接班人，未來會「半退休」。(梁鵬威攝)

因欣賞田少入黨 因理念不同離開

「我性格是比較硬，不是容易妥協的人。」潘焯鴻不諱言自己容易得罪人。對於當年參加區選，潘焯鴻笑指完全不為從政，只是「為啖氣」狙擊公民黨毛孟靜，「選到先驚!」選舉過後他獲邀加入當時被視為建制派「壞孩子」的自由黨，但並非活躍黨員，和其他黨員亦稱不上是「朋友」。他自言當時欣賞田北俊、周梁淑怡領導的自由黨有獨立意見，惟形容自田北俊淡出後，自由黨已變質，走上和以往大相逕庭的路線。

退黨念頭早已萌生，沙中線事件成最後一根稻草。潘焯鴻多次高調爆料狙擊港鐵，令不少建制派質疑他不是自己人。他指曾有黨員言語間暗示他不要拖累自由黨，「當然佢哋唔會講得咁難聽，你咁大個人自然會明，無須畫公仔畫出腸。」面對冷言冷語，潘焯鴻感到留下也沒意思，遂於去年6月退黨。

潘焯鴻去年6月起頻頻向傳媒披露沙中線拖工內幕，他指那些行為招來各界向他施壓。(資料圖片/張浩維攝)

潘：「建制是應聲蟲 泛民食六四老本」

退出自由黨，回復自由身，有否想過再加入任何政黨？ 潘焯鴻斷然稱找不到理念相近的政黨。曾被「元秋」蔣麗芸公開點名批評「經常攻擊我哋建制派」、暗指已投歸「反對派」的他，這次左右開弓，同批建制、泛民兩邊陣營都有問題。他毫不留情地說，建制派自九七回歸至今20年「完全變成應聲蟲，范徐麗泰當年都唔係咁!」又不滿建制派慣於揣摩上意，「有時阿爺都未必咁諗，他們猜度阿爺係咁，跟住統一去做。」

對於泛民，潘焯鴻則形容他們「一直食六四老本」亦對於泛民政黨爭取民主的路線不以為然，認為爭取民主自由只是正常人的基本共同價值，換成任何人都會這樣想，「等於建制整天說『愛國愛港』，誰不『愛國愛港』？誰天生就要做漢奸？」

潘焯鴻表示同情田北辰(圖右)作為建制的中間派非常辛苦，又讚陳淑莊在議會的發言專業。(資料圖片)

「好欣賞陳淑莊講嘢有point」

所有政黨都被這名「烈士」批評得體無完膚，唯獨對兩名議員「另眼相看」：其一是同樣在沙中線事件中頻頻發言的田北辰，潘同情田北辰作為建制的中間派非常辛苦，「我性格比較接近他們兩兄弟」; 另一位是公民黨陳淑莊，潘毫不吝嗇大讚「我好欣賞Tanya」，認為她在議會發言水準專業，「講嘢有point」。完全反對佔中的潘焯鴻更指陳是佔中九子案中「唯一我care的被告，不想見到她被定罪。」

參選是其中一個可能性

隨著2018年結束，沙中線事件調查進入尾聲，潘焯鴻於新一年可暫時退下火線，他預告已鋪路在中科找接班人，未來會「半退休」。數年前取得法律碩士學位的Jason謂，多出來的時間會用重返校園，於英國倫敦大學國王學院攻讀戰爭研究博士學位，「我喜歡研究謀略。」

既然有錢、有時間、有能力，會否考慮參選正式成為「政治人」? 潘焯鴻一聽問題即大笑反問記者「你覺得呢?」略頓了一下後續道：「區選一定不會，我不是深耕細作的人。」那麼有沒有興趣走入議事廳? 他謹慎地答，「這可以是其中一個可能性」，解釋指倘若自己在政冶光譜中沒定位或沒市場，就無謂浪費時間參選。



對於潘焯鴻的批評，自由黨黨魁鍾國斌接受查詢表示，「不會回應這個人的任何說話。」