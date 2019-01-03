CY響應習近平：冀台灣民眾多來港　直接了解香港實踐一國兩制

國家主席習近平昨天（2日）出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會時表示，一國兩制是實現兩岸和平統一的最佳方式，言論隨即在兩岸引發風波。在台灣，總統蔡英文重申，台灣絕不接受一國兩制， 強調絕大多數台灣民意也堅決反對一國兩制。 全國政協副主席、前特首梁振英今日（3 日）則響應習近平的講話，指一國兩制的構思是「科學的，實踐是成功的」，「希望台灣民眾能多來香港，直接了解香港實踐『一國兩制』、『港人治港』。」

梁振英發文指，盼台灣民眾多來香港，直接了解香港實踐一國兩制。（截圖自梁振英Facebook）

梁振英晚上在社交網站發文，自言在1984年至1997年，自己有份參與香港按照「一國兩制」方針回歸祖國的全過程，並先後出任基本法諮詢委員會秘書長、預備工作委員會小組召集人等職務，在回歸後則出任行政會議成員和第四任行政長官。

梁振英認為，一國兩制的構思是「科學的，實踐是成功的」，指過去21年說明，「在一個國家之內，大陸和香港實施不同的社會制度、政治制度、經濟制度、貨幣制度、法律制度和司法制度等，是完全可行的，是有利於香港社會和經濟發展的，這是包括英美在內的國際社會公認的」。他相信，按一國兩制方針收回香港，解決歷史遺留下來的香港前途問題，排除長時間困擾香港社會最大的不確定因素。他又將香港的金融市場和對外貿易發展歸因於一國兩制。

梁振英又提出，香港作為國家的一個特別行政區的高度自治地位，以及居民的權利和義務等，都由《基本法》的160條以法律形式規定，形容《基本法》既是香港法律，也是全國性法律，全國各地均需遵守。

他又指，回歸以來，中央人民政府、大陸各地方政府和香港特區政府均嚴格按照《基本法》辦事，全面落實香港的高度自治。

由看一份台灣報紙改看兩份

文末，梁振英又透露，過去31年，每天看一份台灣報紙，但過去幾個月，由於意識到台灣時局的變化，每天改看兩份台灣報紙：「知道台灣媒體對『一國兩制』在香港實施的具體情況報導不多，台灣各界人士也知之不詳。我希望台灣民眾能多來香港，直接了解香港實踐『一國兩制』，『港人治港』，高度自治的具體情況。」他表示，也希望香港朋友能夠繼續推動兩岸關係和平發展，實現中國和平統一。