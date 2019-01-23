廠商會計劃年底訪京　吳宏斌率代表團反映業界議題　首贊助電競

廠商會計劃今年底舉辦訪京團，由會長吳宏斌率領代表，拜訪中央官員及各機構的領導層，匯報工作及反映工商界關注的議題。

吳宏斌計劃今年底率領高層代表團到北京，拜訪中央官員及各機構領導，反映工商界關注的議題。(廠商會圖片)

廠商會今年成立85周年，將會舉辦一系列的慶祝活動。吳宏斌接任會長後，計劃今年底率領高層代表團到北京，拜訪中央官員及各機構領導，反映工商界關注的議題。

緊貼潮流 贊助電競比賽

連串的慶祝活動包括電競比賽。會長吳宏斌表示，電子競技近年出現爆發式的增長，全球市場潛力數以幾十億港元計，世界各地對這個新興產業趨之若鶩，為了加強推廣這個新產業，協助推動香港成為國際電競中心，廠商會將贊助由香港電競協會舉辦的全港公開電競比賽。

大灣區規劃即將出台，廠商會將會委託嶺南大學，進行一項有關大灣區內港資製造業經營情況、對灣區經濟貢獻與實現轉型升級發展策略的顧問研究，協助兩地政府以至業界充分了解香港製造業的地位和優勢，並於年內發表研究成果。

廠商會踏入第85個年頭，為了更有系統地保存珍貴歷史資料，正與香港樹仁大學歷史系、香港教育大學以及香港理工大學的師生合作，計劃於今年年中推出一套歷史檔案系統，把廠商會成立以來的歷史、工作成果、相片和影片以數碼形式上存放在電子平台，與市民分享本港工商業界的發展歷程。