【政壇諸事町】曾蔭權向各界好友贈賀年卡　煲呔砌出「恭賀新禧」

前特首曾蔭權本月中刑滿出獄後,開始約見各界好友吃飯聚會,亦有出席公開活動,昨日就偕太太曾鮑笑薇出席中聯辦新春酒會。新春將至,他今年就準備心意卡送給其好友,以不同的「煲呔」砌出「恭賀新禧」的祝賀語。 民主派立法會議員莫乃光和黃碧雲亦有收到「煲呔」賀卡,黃碧雲稱,擔任立法會議員前與對方的交流較多,包括曾推薦她加入監警會。

剛刑滿出獄的前行政長官曾蔭權昨偕太太曾鮑笑薇出席中聯辦新春酒會。(資料圖片/余俊亮攝)

因熱愛佩戴煲呔而有「煲呔曾」之稱的曾蔭權,心意卡就繼續以「煲呔」為題,以多個不同顏色、款式的煲呔砌出「恭賀新禧」的祝賀語,並附有英文字句「wishing you a happy and prosperous new year 」;下款則印有其親筆簽名以及註明在任特首的時期(2005-2012),有部分民主派立法會議員亦有收到,其中立莫乃光今(30日) 於facebook上載心意卡的相片,並hastag「祝君安好」和「身體健康」。

民主黨黃碧雲亦有收到賀卡,她表示自己任職立法會議員前,與仍在官場的曾蔭權交集較多,包括獲他推薦加入監警會;而曾蔭權在擔任特首時,邀請學術界為《施政報告》給予意見,她亦有獲邀。對於有聲音支持曾蔭權上訴,她表示尊重其意願和決定。